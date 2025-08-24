Conflit Israël-Palestine : Guy Marius Sagna demande à l'État de rompre toute coopération avec Israël

Présent lors de la manifestation contre le « génocide perpétré par Israël », organisée ce dimanche à Dakar, le député Guy Marius Sagna a appelé l'État du Sénégal à rompre ses coopérations et relations diplomatiques avec Israël, qu'il accuse de commettre un « crime contre l’humanité ». Il a également invité les autres pays à rappeler leurs ambassadeurs d'Israël en signe de protestation.



« Le sionisme israélien est un crime contre l’humanité. Ce qui se passe en Palestine n'est pas une guerre, c’est un génocide. C’est l’utilisation de la faim comme arme de guerre », a déclaré le député face à la presse.



Selon le député, la posture de l’État sénégalais dans ce conflit, bien que louable, n’est plus suffisante, car le temps des simples dénonciations est révolu. « Plus on dénonce, plus le génocide prend de l’ampleur. Les dénonciations n'ont donc plus d’effet, les critiques non plus, les conférences de presse également. Il est temps d’arrêter toute coopération avec l’État israélien. On doit mettre un terme à la diplomatie avec Israël. Quand un individu commet un crime, on l’envoie en prison ; quand un pays commet un crime, il doit être sanctionné. Et la sanction, c’est de rompre toute diplomatie avec lui », a affirmé Guy Marius Sagna.