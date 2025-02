Conflit dans football camerounais : Samuel Eto’o blanchi par la CAF

Il y a quelques mois, Samuel Eto’o, déjà englué dans un conflit entre la fédération camerounaise et l’Etat camerounais, avait été pris en grippe par la Confédération africaine de football (CAF). La raison ? L’ancien attaquant du Barça avait été sanctionné pour avoir signé un contrat d’ambassadeur avec le site de paris sportifs 1xBet.



La CAF avait ainsi estimé que ce partenariat, pour un président de fédération, constituait une « violations graves des principes d’éthique » et «un conflit d’intérêt».



Mais Samuel Eto’o avait rapidement contesté cette décision. Et finalement, le Jury d’Appel de la CAF a décidé de donner raison au président de la fédération camerounaise et a donc annulé l’amende de 200 000 dollars estimant l’instance disciplinaire incompétente sur les questions d’éthique, rapporte Footmercato.



Cette décision permet surtout à Eto’o de redevenir éligible au comité exécutif de la CAF, poste qu’il convoitait avant cette sanction.