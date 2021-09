Confronté à la chute du naira, le Nigeria s'attaque au marché parallèle des changes

C'est un outil de référence qui est dans le viseur des autorités nigérianes : le site web Aboki FX, qui donne depuis 2014 les taux de change sur le marché parallèle des devises. La banque centrale du Nigeria accuse le fondateur du site de manipuler les taux de change, ce qui aurait pour conséquence de « tuer » l'économie nigériane, selon le gouverneur de l'institution bancaire.



Dans un communiqué, le fondateur d'Aboki FX a totalement nié ces accusations. Mais il a tout de même suspendu les activités de son site web « jusqu'à nouvel ordre », en disant espérer que cela permette une appréciation du naira dans les jours qui viennent.



La banque centrale, qui refuse de reconnaître un taux de change différent de celui qu'elle applique, a tout de même dû dévaluer la monnaie nationale trois fois depuis mars 2020, pour faire face à la chute du prix du baril de pétrole. La pénurie de dollars au Nigeria pousse de plus en plus de particuliers et d'entreprises vers le marché parallèle, accentuant encore l'écart entre taux de change officiel et officieux.