Conseil FIFA - Augustin Senghor sur l’élection : « Le vote a manqué de clarté »

Non retenu dans les six membres au Conseil de la FIFA, suite à l'élection qui s'est tenu ce mercredi 12 mars au Caire, en Egypte, Me Augustin Senghor s'est prononcé sur le vote.



Le patron de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) est revenu sur le vote qui selon a manqué de clarté : « C'est un vote, le dépouillement s'est bien passé, mais c'est une surprise et on peut ne pas dire que ça a manqué de clarté. Ce qui était le plus important est de participer au vote. Ceux qui ont voté ont fait leur choix normalement et librement », a-t-il déclaré au micro de Dsports.



« C'est des votes bloqués, la façon dont les noms sortent ça n'empêche qu'il y a une consigne. Les mêmes noms reviennent sur chaque bulletin et quand on voit, on sait que c'est quelque chose qu'ils ont préparé avant. J'accepte la volonté divine et la vérité des urnes », a confié Me Senghor.