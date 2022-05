Conseil constitutionnel : Déthié Fall brocarde Antoine Diome et déchire son arrêté

Déthié Fall, mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi était cet après-midi au Conseil constitutionnel pour déposer trois recours. Le premier concerne l'excédant lors du dépôt des listes de parrains de BBY, le deuxième sur l’arrêté déclarant irrecevable la liste nationale des titulaires de YAW. Le troisième recours porte sur le non respect de la parité constaté à la 43e et 44e place sur la liste des suppléants de la coalition au pouvoir BBY.



« Nous somme venu déposer trois recours. Le premier porte sur la décision du ministre de l'Intérieur qui hier, a créé un droit qui n'est plus le droit commun, appris et enseigné dans les universités, mais un droit qu'on peut appeler "droit diomique" pour parler de Antoine Diome. Pour la première fois, il demande aux citoyens sénégalais d'aller voter soit pour des listes titulaires, soit pour des listes de suppléants, Ce qui n'a aucun sens», a déclaré Dethié Fall.



Selon lui, cette décision du ministre chargé de l'organisation des élections ne vise rien d'autre qu'une tentative de sauver la liste de BBY, frappée par deux faits majeurs d'irrégularités. Le premier cas concerne l'excédant lors du dépôt des listes de parrains. Un excédant suffisant pour lui de reconnaitre la liste de Bby «irrecevable».



Mieux, ajoute le mandataire de Yewwi, « L'autre irrégularité interpelle le ministre chargé des élections et la Direction générale des élections. Parce que moi même en tant que mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, en application de l'article L177, je me suis déplacé à la Direction générale des élections et j'ai constaté le non respect de la parité constaté à la 43e et 44e place sur les suppléants''.



Dethie Fall de préciser qu'il n y a ''aucune disposition du code électoral qui fait une différence entre la liste circulaire et la liste des suppléants. Donc ce motif était suffisant également pour déclarer l'irrecevabilité de la liste de Bby, donc deux irrégularités flagrantes. Face à cette situation, il a essayé sans être lui-même convaincu d'éliminer la liste nationale titulaire de Yewwi Askan Wi qui je le rappelle, ne souffre de aucune irrégularité. Il s'était agit dans un premier temps, de remplacer Fama Mbengue par une autre qui n'avait pas qualité de la remplacer parce qu'il figurait déjà sur les suppléants. Donc ce qui laissait penser qu'il s'agit d'un doublon.''



Le Député de poursuivre: « Il s'agit d'une provocation bizarre qui risque aujourd'hui de secouer le pays. En tout état de cause, la coalition Yewwi Askan Wi, nous l'avons dit à travers un communiqué ne se laissera pas faire».