Conseil constitutionnel: Me Ousmane Seye estime qu'il ne s'agit pas du non-respect de la parité mais d'une erreur matériel

Le coordonnateur de la coalition pour l’Émergence, Me Ousmane Seye en compagnie du Ministre d'Etat Benoît Sambou mandataire national de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), étaient au Conseil constitutionnel pour déposer trois recours.



« Nous sommes là pour déposer trois recours. Le premier recours fait suite à l'irrecevabilité de la liste Bby, la liste des suppléants et des proportionnelles. Nous avons estimé qu'il ne s'agit pas du non-respect de la parité, mais d'une erreur matériel qui était recevable. La commission n'avait pas notifié au mandataire cette erreur matérielle pour qu'il puisse rectifier. On a déclaré la liste irrecevable. Donc nous avons fait un recours pour être rétabli dans nos droits. Le deuxième recours que nous avons déposé est relatif à l'irrecevabilité de la liste de Yewwi au scrutin majoritaire dans le département de Dakar pour non-respect de la parité. Vous savez que dans cette liste, Yewwi a présenté cinq (5) hommes et deux (2) femmes. Mais le Conseil constitutionnel les avait autorisés à substituer à ces démissionnaires une personne de sexe masculin, une autre personne de sexe féminin. Nous avons estimé qu'il y a violation d'abord de la décision du Conseil et violation de l'article L185 du code électoral. Cet article exige en cas de remplacement de candidats de les remplacer par les candidats de même sexe. Yewwi ne l'a pas fait. Nous avons introduit un recours pour que cette liste soit déclarée irrecevable. Quelle que soit la solution dont on peut envisager, cette liste va demeurer irrecevable parce-que ne respecte pas et ne peut pas respecter la parité. Le troisième recours que nous avons déposé, c'est contre aussi la liste de Yewwi au scrutin proportionnel», a déclaré Me Ousmane Seye.



En compagnie de Benoît Sambou, mandataire national de la coalition Bby, le coordonnateur de la coalition pour l’Émergence, soutient l'arrêté du ministre. « Vous savez que l'arrêté du ministre a déclaré irrecevable la liste proportionnelle de Yewwi. Donc la conséquence, c'est que cette liste aussi constituée majoritaire doit être irrecevable. Nous avons saisi le Conseil constitutionnel à cet effet », dit-il. Selon lui, « quand on invalide la liste proportionnelle, la liste majoritaire doit être invalidé ».