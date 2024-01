Conseil constitutionnel: les deux anciens PM, Souleymane Ndéné Ndiaye et Abdoul Mbaye recalés

L’ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye ne passera pas l’étape des parrainages. Il a été recalé au second tour ce mardi après un passage devant la Commission de contrôle des parrainages.



Son successeur à la Primature en 2012, Abdoul Mbaye, a été également recalés pour nombre insuffisant de parrains.



Ce sont les 3e et 4e candidat à voir son dossier invalidé aujourd’hui après Me El Haj Diouf et Serigne Gueye Diop.