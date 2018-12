Conseil constitutionnel : les sept personnalités indépendantes donnent des gages

Les sept (7) personnalités de la société civile cooptées par le Conseil constitutionnel pour le dépôt et la vérification des signatures des dossiers de candidature prennent à témoin l’opinion publique. En effet, elles ont fait face à la presse ce lundi pour expliquer leurs missions, mandats et échéanciers. «Notre mission au Conseil constitutionnel est ponctuelle et s’arrête après la proclamation des résultats de l’élection présidentielle», ont déclaré Moundiaye Cissé et le Pr. Babacar Gueye. Le patron de l’ONG 3D a tenu à préciser : «Cette implication est totalement bénévole et gratuite donc sans indemnité». Ils ont, selon eux, un statut d’observateurs indépendant. Toutefois, ces sept membres de la société civile sénégalaise s'engagent à mener en toute indépendance, transparence et rigueur leurs missions».Mazid Ndiaye et Pr. Babacar Gueye ont, tout de même, jugé l'acte du Conseil constitutionnel comme un gage de transparence et de bonne foi quant à un contrôle juridictionnel et neutre. Hormis, les 7 membres de la société civile, deux experts en informatique indépendants sont associés au groupe.En outre, les sept membres de la société civile ont promis de reconvoquer la presse pour partager les conclusions à la fin de leurs missions.