Conseil des droits de l’Homme de l’Onu: Me Aissata Tall Sall défend le dossier du Sénégal ce 22 janvier

Le situation des droits de l’Homme au Sénégal sera examinée pour la quatrième fois dans le cadre de l’Examen périodique universel (Epu) du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies le lundi 22 janvier 2024 lors d’une réunion qui sera transmise en direct via webcast, rapporte Libération dans son édition du jeudi 18 janvier.



« Le Sénégal est l'un des 14 Etats à être examiné par le Groupe de travail du Conseil des droits de l'Homme chargé de l'Epu au cours de sa 45e session qui se tient du 22 janvier au 2 février 2024. Les premier, deuxième, et troisième Epu du Sénégal ont eu lieu respectivement en février 2009, octobre 2013 et novembre 2018», renseigne le Conseil des droits de l'homme de l'Onu qui a livré l'information mercredi.



Le Groupe de travail chargé de l'Epu est composé des 47 Etats membres du Conseil des droits de l'Homme. Cependant, chacun des 193 États membres de l'Onu peut participer à l'examen d'un pays .



D'après la même source, l'examen se fera sur la base des documents du rapport national des informations soumises par l'Etat examiné, une compilation d'informations provenant de rapports d'experts et d’expertes des droits de l’homme plus connus sous le nom de procédures spéciales , d'organes créés par des traités internationaux relatif aux droits de l'Homme et d'autres organismes des Nations Unies, les informations provenant d'autres parties prenantes, y compris les institutions nationales des droits de l'homme, les organisations régionales et la société civile.



La délégation du Sénégal sera dirigée par Aissata Tall Sall, Garde des Sceaux et ministre de la Justice. Les trois États faisant partie du groupe de rapporteurs (« troika») pour l'examen du Sénégal sont l'Allemagne, le Kazakhstan et la Somalie.



Le Groupe de travail sur l'Epu adoptera ainsi les recommandations faites au Sénégal le vendredi 26 janvier 2024 entre 15h30 et 18h00. Le Sénégal pourra alors indiquer sa position sur les recommandations reçues lors de l'examen.