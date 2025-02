Conseil des ministres : Bassirou Diomaye Faye fixe six (6) priorités pour le Sénégal

Ce mercredi 5 février, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a dirigé le traditionnel Conseil des ministres en mettant l’accent sur six priorités essentielles pour le développement du Sénégal. De l’éducation à l’économie solidaire en passant par la propreté urbaine et l’accès à l’eau potable, voici les principales décisions prises lors de cette réunion.



1. Une nouvelle politique de propreté avec l’implication des daaras

Suite à la suspension du programme « Setal Sunu Rew », une refonte complète de la politique de propreté et de civisme est en cours. Le Chef de l’État a annoncé que les écoles, daaras et services publics comme la SONATEL seront pleinement impliqués dans cette nouvelle dynamique.



Une Journée nationale d’engagement citoyen sera également instaurée. Cette initiative, qui coïncidera avec la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal le 4 avril 2025, vise à mobiliser l’ensemble de la société autour de la propreté et du bien-être collectif.



2. L’instruction civique, un pilier de l’éducation

Le Président a souligné l’importance d’un renforcement de l’instruction civique dans les écoles pour promouvoir des valeurs fondamentales telles que la discipline, la solidarité et l’excellence.



Il a également insisté sur le rôle essentiel des enseignants dans la réussite des élèves et a annoncé la tenue d’une cérémonie spéciale en leur honneur ce jeudi 6 février.



3. Le numérique et l’intelligence artificielle au cœur de l’éducation

Conscient des défis technologiques, Bassirou Diomaye Faye veut faire du numérique et de l’intelligence artificielle des éléments clés du système éducatif. L’objectif est de mieux préparer les élèves aux métiers de demain et de rendre l’éducation plus accessible grâce aux nouvelles technologies.



4. Modernisation des bibliothèques et soutien aux écrivains

Le gouvernement prévoit un plan de modernisation des bibliothèques et un soutien accru aux écrivains sénégalais et africains.



Cette ambition s’inscrit dans le cadre du Forum national du livre et de la lecture, prévu en juin 2025. Cet événement sera l’occasion de valoriser la production littéraire et de sensibiliser les citoyens à l’importance de la lecture comme levier de développement personnel et collectif.



5. Un Conseil interministériel sur l’économie sociale et solidaire

Le Président a chargé le Premier ministre, Ousmane Sonko, d’organiser un Conseil interministériel dédié à l’économie sociale et solidaire.



Ce cadre stratégique vise à favoriser la création d’emplois durables, renforcer la citoyenneté et lutter efficacement contre les inégalités sociales et culturelles.



6. Accès à l’eau potable et amélioration des conditions de vie en milieu rural

L’inclusion des zones rurales figure parmi les grandes priorités du Chef de l’État. À cet effet, plusieurs projets d’hydraulique sont en cours pour garantir un accès élargi à l’eau potable.



Le Président Faye a rappelé que ces efforts sont cruciaux pour assurer la santé publique, améliorer le taux de scolarisation et stimuler le développement économique local.



À travers ces six priorités, le Président Bassirou Diomaye Faye pose les bases d’un programme ambitieux visant à transformer durablement le Sénégal. Entre modernisation du système éducatif, promotion de l’économie solidaire et amélioration des infrastructures. Ces mesures traduisent une volonté de développement inclusif et durable pour l’ensemble des citoyens.