Conseil des ministres : Moustapha Guirassy décrit une “ambiance détendue” entre Diomaye et Sonko

“Aujourd’hui, j’ai vécu l’un des Conseils des ministres les plus inspirants de ma vie publique”, a-t-il écrit sur Facebook.

Il décrit une “ambiance détendue mais exigeante, portée par un sens de l’humour rare du Président de la République et du Premier Ministre, mis au service d’une rigueur collective et d’une volonté de mieux faire”.

Le ministre évoque des “décisions justes, une énergie positive, et un sentiment profond de servir l’intérêt général avec lucidité et espoir”.

Pour rappel, le président de la République a reçu le mardi 18 novembre le Bureau politique de Pastef. Dans un communiqué publié ce mercredi, les dirigeants du parti au pouvoir saluent une rencontre tenue dans un climat “fraternel et constructif.” Ils précisent que les discussions ont porté notamment sur la “situation politique actuelle, notamment sur le renforcement de l'unité du parti et du tandem Diomaye-Sonko en particulier”.

La tension semble retomber au sommet de l’État. Les rumeurs faisant état de divergences entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko s’estompent progressivement. Ce mercredi 19 novembre 2025, le ministre de l’Éducation nationale a publié sur ses réseaux sociaux un message sur l’atmosphère qui y régnait.