Conseil des ministres de l’UMOA à Dakar: les institutions régionales valident l’augmentation du capital de BOAD de 1,5 milliard de dollars

Le ministre de l’Economie et des Finances de la République togolaise, par ailleurs, Président en exercice du Conseil des Ministres de l’UEMOA, le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge EKUE et le Directeur général de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), Sidi Ould TAH, ont procédé ce vendredi à la signature d’une déclaration tripartite en marge de la session ordinaire du Conseil des Ministres de l’UMOA. C’était au siège de la Beceao en présence des ministres sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott et des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo



La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a obtenu l’engagement de la BADEA et du Conseil des ministres de l’UMOA à faire de son projet d’augmentation de capital à hauteur de 1,5 milliard de dollars un succès.



« La BOAD s’est dotée d’un nouveau plan stratégique 2021-2025, le plan DJOLIBA, qui vise à accroître de 50% le financement des projets de développement et notamment ceux liés à la transition écologique (soit environ 6 milliards US$ de nouveaux prêts). L’augmentation de capital envisagée est de l’ordre de 1,5 milliard US$ et permettra à l’institution de répondre aux besoins croissants des populations de l’Union en infrastructures de transport, énergie, habitat, agriculture, éducation et santé », ont fait savoir les services de la BOAD.



Serge EKUE : « Nos banques sont sous-capitalisées pour être à la hauteur des ambitions de nos États »



Selon le président de la BOAD, les banques africaines n’ont pas un capital assez élevé pour répondre aux ambitions des États et des populations du continent. D’où l’opportunité de cette augmentation du capital.



« Vous savez que la Banque Ouest-Africaine de Développement s’est dotée pour objectif premier de multiplier ses actions de développement dans tous les états de par le plan DJOLIBA que nous avons présenté maintes fois au Conseil des ministres. Or le constat que nous avons et que les agences de notation ont confirmé, c’est que notre banque tout comme notre continent et nos entreprises sont sous-capitalisés pour pouvoir agir à la hauteur des ambitions de nos États ou des ambitions des populations de nos pays avec des besoins sans cesse croissants. Voilà pourquoi la Banque Ouest-Africaine de Développement n’a ménagé aucun effort pour convaincre ses actionnaires d’augmenter de nouveau à son capital », a expliqué Monsieur EKUE.



Sidi Ould TAH, président de la Banque Arabe pour le Développement Économique de l’Afrique (BADEA) a apporté son soutien à son collègue Serge EKUE.



« La BADEA, engagée de longue date dans le financement du développement économique de l’UEMOA et partenaire stratégique de la BOAD, souhaite soutenir le projet d’augmentation de capital de la Banque. A cet effet, l’institution est disposée à considérer avec bienveillance toute requête de prêt concessionnel soumise par les États membres de l’UEMOA. Ce prêt, suivant les recommandations de la BOAD, sera destiné à financer la totalité du capital sujet à appel dans le cadre de son projet d’augmentation de capital », ont confirmé les services de la BOAD