Conseil des ministres : plusieurs nominations actées dans l’administration centrale et territoriale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé, lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais de la République, à une série de nominations touchant aussi bien l’administration centrale que les structures déconcentrées de l’État. Ces décisions, qui s’inscrivent dans la dynamique de renforcement de la gouvernance publique et de la mise en œuvre efficace des politiques nationales, concernent des postes stratégiques dans plusieurs ministères.Ainsi, au ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Monsieur Aliou Sall, ingénieur agronome, est nommé Directeur de l’agriculture, en remplacement de Monsieur Cheikh Ndiaye, appelé à d’autres fonctions. Monsieur Mamadou Lamine Diouf, inspecteur de l’agriculture, devient Directeur de la protection des végétaux. Par ailleurs, Madame Sokhna Fall, ingénieure des eaux et forêts, est nommée Directrice du développement horticole, alors que Monsieur Moussa Faye prend la tête de la Direction des aménagements et de l’équipement rural.Dans le même département, Monsieur Abdoulaye Kébé, vétérinaire, est désigné Directeur de l’élevage, et Monsieur Amadou Kane est confirmé Directeur de la pêche continentale et de l’aquaculture, avec pour mission de renforcer la gestion durable des ressources halieutiques intérieures.Au ministère des Infrastructures et des Transports terrestres, Monsieur Matar Gaye est nommé Directeur des routes, tandis que Monsieur Bamba Cissé devient Directeur des transports terrestres. Le Chef de l’État a également confirmé la nomination de Madame Ndèye Astou Sow, ingénieure des travaux publics, au poste de Directrice générale de l’Agence des travaux et de la maintenance (AGTM).Du côté du ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Monsieur Babacar Ndiaye, ingénieur géologue, est nommé Directeur des mines et de la géologie. Madame Aïssatou Gaye, spécialiste en énergie renouvelable, est promue Directrice de la planification énergétique. Ces désignations s’inscrivent dans la volonté de renforcer la gouvernance du secteur extractif et d’accélérer la transition énergétique.Au ministère de l’Éducation nationale, Monsieur Serigne Mbaye, inspecteur d’académie, est nommé Directeur général de l’enseignement et de la formation, en remplacement de Monsieur Babacar Thiam. Madame Mariama Sarr devient Directrice de l’enseignement moyen secondaire général, tandis que Monsieur Moussa Niang est désigné Directeur des ressources humaines du même département.Dans le domaine de la santé et de l’action sociale, Madame Fatoumata Diouf, médecin de santé publique, est nommée Directrice générale de la santé, en remplacement du docteur Boubacar Ba. Monsieur Oumar Sy, pharmacien, prend la tête de la Direction de la pharmacie et du médicament, tandis que Madame Rokhaya Seck, sociologue, est désignée Directrice de la promotion de la santé.Le ministère de la Justice a également connu des changements importants. Monsieur Idrissa Sène, magistrat, devient Directeur des affaires criminelles et des grâces, tandis que Madame Khady Gaye, juriste, est nommée Directrice de la législation et de la réforme judiciaire. Ces nominations traduisent la volonté du Chef de l’État de renforcer l’efficacité et la transparence de l’appareil judiciaire.Au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur Abdou Karim Ndiaye, administrateur civil, est nommé Gouverneur de la région de Saint-Louis, en remplacement de Monsieur Ibrahima Ndiaye, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Monsieur El Hadji Amadou Kane devient Préfet du département de Thiès, tandis que Monsieur Mamadou Diarra est nommé Sous-préfet de l’arrondissement de Fimela.Du côté du ministère des Finances et du Budget, Monsieur Pape Ousmane Diop, inspecteur principal du Trésor, est promu Directeur général du Budget, et Madame Anta Mbengue, économiste, est nommée Directrice de la dette publique. Ces désignations interviennent dans un contexte de réformes profondes du système budgétaire et de modernisation des finances publiques.Enfin, au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Monsieur Alioune Badara Ndiaye est nommé Directeur de la communication nationale, tandis que Madame Aminata Fall prend les rênes de la Direction de la gouvernance numérique.Ces nominations, selon la présidence de la République, « s’inscrivent dans la continuité de la réforme administrative voulue par le Chef de l’État, visant à mettre en place une administration performante, exemplaire et proche des citoyens ».