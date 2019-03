Contestation en Algérie: psychose autour de fuites présumées de capitaux

Il a fallu un communiqué de la banque d’Algérie pour mettre les choses au point. « Il n’a été constaté aucune augmentation significative des transferts en devises par rapport aux mêmes mois des trois années précédentes », « le prétendu emballement des transferts de capitaux, par le canal bancaire, est dénué de tout fondement », affirme l’institution bancaire.



Mais pas sûr que cela suffise à calmer les esprits. Car depuis plusieurs jours, les médias évoquent les tentatives de fuite de certains hommes d’affaires face au mouvement populaire. Des chefs d’entreprises, proches des autorités, sont considérés par ceux qui manifestent comme faisant partie d’une mafia et eux aussi sont visés par les slogans.



L’avocat Mokrane Ait Larbi, qui a été le directeur de campagne de du général à la retraite Ali Ghediri, estime que des hauts dignitaires tentent de faire sortir des sommes en devis étrangères dans l’optique d’une chute du régime politique. L’ordre des avocats d’Alger a annoncé que des transferts de fonds très importants avaient lieu et il a appelé la banque d’Algérie à maintenir un contrôle rigoureux.



Un patron de presse arrêté



Le think tank économique Nabni, lui, a mis en garde contre la possibilité de l’augmentation des actes de prédation économique dans le contexte politique et social actuel. Il a demandé aux institutions une transparence immédiate sur les réserves de change et les opérations d’importation.



C’est dans ce contexte qu’un patron de presse a été arrêté. La télévision privée EChourouk news a annoncé ce matin que son directeur avait été arrêté par les forces de l’ordre. Ali Fodil avait participé à une émission mardi soir au cours de laquelle il avait accusé le frère du président Abdelaziz Bouteflika d’avoir permis à des hommes d’affaires d’obtenir des crédits bancaires très importants. Selon la chaîne, c’est pour ses déclarations sur des affaires de corruption que le directeur d’EChourouk a été interpellé.