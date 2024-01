Contrôle des parrainages : Aïda Mbodj dénonce un processus "biaisé"

Recalée suite au contrôle des dossiers de candidature pour la présidentielle de 2024, Aïda Mbodj a été éliminée de la course. La présidente de l’Alliance nationale pour la démocratie And Saxal Liguey a validé 20.845 parrains avec 17.043 doublons externes. En conférence de presse ce lundi 8 janvier 2024. Aïda Mbodj a dénoncé un processus biaisé. Sur ce, l’ancienne ministre et députée demande l’annulation de tout le processus de parrainage.



« Ils ont ciblé particulièrement deux régions : Diourbel et mon fief Bambey. Mon mandataire a déposé les parrainages le 21 décembre 2023 auprès du greffier qui est un agent assermenté. Il a passé en revue l’ensemble de nos parrains et a évolué par rapport à la forme, qui lui a permis d’identifier 14 anomalies qu’il nous a signifiées et qu’on n’a pas pu remplacer. Nous avons donné des parrains conformes qu’ils ont rejeté », a dit la présidente de l’Alliance nationale pour la démocratie And Saxal Liguey face à la presse.



D’après Aïda Mbodj, le Conseil constitutionnel n’a pas le droit de commettre des erreurs. « Nous constatons que le nombre de rejets est très élevé dans la région de Diourbel. Je voudrais dire qu’il nous restitue nos parrains. Nous en avons fait la démonstration. Le processus est biaisé depuis le début et c’est pourquoi nous demandons l’annulation de tout le processus de parrainage », a-t-elle indiqué.



« J’ai pu constater l’élan de solidarité des Sénégalais. J’ai vu des personnalités religieuses qui ont tout fait pour m’octroyer des parrainages. On m’a envoyé des pièces d’identité pour me soutenir donc c’est une candidate voulue. C’est pourquoi nous ne laisserons pas, nous ne subirons pas la volonté d’un adversaire politique qui s’acharne sur moi et qui continue de s’acharner sur moi », a déploré la « lionne du Baol ».