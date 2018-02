Convention : La FIFA va s’installer au Sénégal

Ce matin à 09h00, au ministère des Affaires étrangères, le Sénégal et la FIFA vont procéder à la signature d’une convention qui entre dans le cadre de l’installation du bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’instance mondiale du football.



Ce, en présence du ministre des sports, Matar Ba, du ministre des Affaires étrangères, Me Sidiki Kaba, et de la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura. Après la cérémonie de signature au ministère des Affaires étrangères, il est prévu une visite du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’instance mondiale du football, sis à la cite Keur Gorgui.



Avec stades