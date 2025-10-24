Convocation de Pape Malick Ndour : la Convergence des Cadres Républicains parle «d’intimidation politique »

La Convergence des Cadres Républicains (CCR) a réagi à la convocation de son coordonnateur national, Pape Malick Ndour, par la Section de Recherches de Colobane. Dans un communiqué rendu public, la structure du parti de l’Alliance pour la République (APR) a exprimé sa « vive préoccupation » et sa « profonde indignation » face à ce qu’elle qualifie de démarche « précipitée et injustifiée ».Selon la CCR, M. Ndour « a reçu sa convocation à peine une heure avant l’audition prévue », sans disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense. Le document dénonce une « tentative flagrante d’intimidation politique » et fustige « une dérive autoritaire qui s’installe insidieusement dans le pays ». La CCR estime que « l’appareil judiciaire semble désormais instrumentalisé à des fins partisanes pour réduire au silence l’opposition et étouffer la liberté d’expression ».Le mouvement considère que « ce n’est pas seulement Pape Malick Ndour que l’on cherche à faire taire », mais « toute une génération consciente, engagée et déterminée à défendre les valeurs républicaines et démocratiques qui ont toujours fait la fierté du Sénégal ».La Convergence des Cadres Républicains appelle « tous les militants et sympathisants à rester mobilisés, solidaires et vigilants face à cette provocation », et invite « les forces vives et démocratiques du pays à se lever pour défendre l’État de droit ». Le communiqué en appelle également à « la communauté nationale et internationale pour constater et condamner ces pratiques d’un autre âge, indignes d’une République moderne ».« Trop, c’est trop. Le Sénégal mérite mieux que la peur et le silence », conclut le texte, dans lequel la CCR réaffirme son engagement à défendre « par tous les moyens légaux et légitimes, la liberté, la justice et la dignité » de ses membres et de tous les citoyens « injustement ciblés ».