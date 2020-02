Coopération Sénégalo-américaine : cinq mémorandums d’entente dont la construction d'une autoroute moderne de 165 kilomètres, signés

Les entreprises américaines et les structures publiques sénégalaises ont signé, ce dimanche 16 février 2020, à Dakar, cinq (5) mémorandums d’entente portant sur le développement, le financement et l’exécution de projets dans les secteurs de l’énergie, de la santé et les infrastructures. Parmi ces accords de partenariat , une autoroute moderne de 165 kilomètres devant relier la capitale sénégalaise et la langue de barbarie (Saint-Louis), située au nord du Sénégal.



Ledit projet, signé entre "Betchel corporation", une entreprise américaine de travaux, et l’Agence sénégalaise de travaux et de gestion des routes (AGEROUTE), ambitionne de créer 4 000 emplois sénégalais et 15 000 emplois pour les Etats-Unis.



La cérémonie de signature de ces nouveaux projets a été présidée par le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompéo, arrivé à Dakar depuis samedi soir, et le ministre de l’Economie, du Plan et de Coopération, Amadou Hott.