Coopération sino-sénégalaise : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit le PDG du groupe chinois CGCOC

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience le Président-directeur général du groupe chinois CGCOC, Lan Meizhong, en présence de Li Zhigang, ambassadeur de la Chine au Sénégal.Cette rencontre, tenue au Palais de la République, s’inscrit dans le cadre du suivi des projets de coopération en cours entre le Sénégal et la Chine. Elle a permis de faire le point sur la mise en œuvre des orientations et instructions données par le Chef de l’État lors de sa récente visite officielle en Chine.Le groupe CGCOC, présent au Sénégal depuis plusieurs années, est un acteur majeur dans les secteurs des infrastructures, de l’hydraulique et du développement urbain. L’audience a été l’occasion de réaffirmer la volonté commune des deux parties de renforcer la coopération bilatérale et d’accélérer la réalisation des projets structurants inscrits dans le partenariat stratégique entre Dakar et Pékin.Le Président Faye a, une nouvelle fois, salué la qualité du partenariat avec la République populaire de Chine et encouragé la poursuite des investissements dans des domaines prioritaires tels que les infrastructures, l’énergie, l’agriculture et les technologies.