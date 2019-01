Copa America 2019 : la composition des poules est connue

Après le tirage au sort organisé ce 24 janvier au centre culturel Cidade das Artes, à Rio de Janeiro, les groupes du tournoi le plus important du continent sud-américain ont été définis.



Voici les différents groupes pour la prestigieuse compétition :



Groupe A : Brésil, Bolivie, Venezuela, Perou

Groupe B : Argentine, Colombie, Paraguay, Qatar

Groupe C : Uruguay, Equateur, Japon, Chili



Le Chili est le tenant du titre de la compétition. L'organisateur de la compétition, le Brésil de Neymar et Coutinho, s'en sort très bien et évite les poids lourds de la compétition pour son groupe.