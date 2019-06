Copa America: une demi-finale de feu entre l’Argentine et le Brésil

L’Argentine s’est imposée en quart de finale de la Copa America face au Venezuela à Maracana (2-0). L'Albiceleste de Lionel Messi rejoint le Brésil pour une demi-finale de rêve.



L’Argentine s’est qualifiée pour les demi-finales de la Copa América en battant le Venezuela 2-0, vendredi, au stade Maracana de Rio de Janeiro, et affrontera mardi pour une place en finale le Brésil, pays-hôte et grand favori du tournoi.



L’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez a ouvert le score d’une splendide talonnade (10e) et l’ancien Parisien Giovani Lo Celso a fait le break (73e) quelques minutes après son entrée en jeu.