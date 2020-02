Coronavirus : 52 morts en Chine, le plus faible bilan quotidien depuis trois semaines

L’ESSENTIEL



Italie, Koweït, Iran, Afghanistan… Au total, plus d’une trentaine de pays sont désormais touchés par l’épidémie de coronavirus, avec un bilan qui dépasse largement les 30 morts hors de Chine.



En Italie, 322 cas de coronavirus ont été détectés, et onze personnes en sont mortes. L’Union européenne n’a pour l’instant pas souhaité le rétablissement de contrôles aux frontières.



L’épidémie de coronavirus s’est accélérée dans le monde ces derniers jours, provoquant une panique des marchés : ce mardi matin à l’ouverture, l’indice Nikkei de la Bourse de Tokyo dégringolait de plus de 4 %.