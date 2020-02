Coronavirus : Abdoulaye Diouf Sarr à Bamako pour prendre part à la réunion des ministres de la santé de la Cedeao

Je participe ce vendredi 14 février 2020 à Bamako au Mali à la réunion d’urgence des ministres de la santé de la CEDEAO sur la préparation et la réponse à l’épidémie du nouveau coronavirus.#adioufsarr #msas #kebetu #cedeao pic.twitter.com/BpDB0f0flt — Abdoulaye Diouf Sarr (@abdioufsarr) February 14, 2020

Le ministre sénégalais de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr prendra part ce vendredi à Bamako à la réunion d’urgence des ministres de la Santé de la zone Cedeao, afin de préparer une riposte contre le nouveau Coronavirus qui a fait plus de 1.000 morts en Chine.« Face à la transmission interhumaine du coronavirus et sa propagation rapide dans un contexte de mondialisation, il devient urgent pour chaque pays de mettre en place des outils de surveillance et de diagnostic », expliquent les services de Diouf Sarr, dans une note.Selon le communiqué, cette participation permettra d’être prêt à apporter « la réponse à d’éventuels cas de contamination dans la sous-région. C’est ce qui explique cette initiative de l’organisation ouest-africaine de la santé (Ooas), qui souhaite « renforcer les capacités » des entités nationales et régionales de l’espace Cedeao, en vue d’une surveillance et d’une détection précoce des sujets atteints.De ce fait, il s’agira pour Diouf Sarr et ses collègues, d’évaluer la situation de la préparation au niveau national et communautaire, de travailler sur une approche commune, d’harmoniser les « stratégies régionales » relativement à la prévention, la détection précoce et d’identifier les principaux défis et besoins.