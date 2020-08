Coronavirus : Des milliers de personnes protestent en Allemagne contre les restrictions

Des milliers de personnes dans la capitale allemande, Berlin, ont participé à une manifestation contre les restrictions du pays en matière de coronavirus.



Les manifestants ont déclaré que les mesures prises, notamment le port de masques, violaient leurs droits et leurs libertés.



La police a dispersé la manifestation, affirmant que les organisateurs n'avaient pas respecté les règles d'hygiène en matière de coronavirus.



L'Allemagne a été moins touchée par la pandémie que certains pays européens, mais le nombre de cas est en augmentation.



Vendredi, elle a enregistré plus de 900 nouveaux cas et sept décès.



Que s'est-il passé lors de la manifestation ?

Selon les responsables, environ 20 000 personnes ont participé à la manifestation de Berlin samedi.



Les organisateurs avaient déclaré que c'était une "journée de liberté" après des mois de restrictions dues au coronavirus.



Les manifestants ont brandi des banderoles portant des slogans tels que "Corona, fausse alerte" et "Nous sommes obligés de porter une muselière".



Damien McGuinness de la BBC a déclaré que certains participants étaient d'extrême droite et que certains étaient des théoriciens du complot qui ne croient pas à l'existence du Covid-19, mais que d'autres étaient des gens ordinaires qui s'opposent simplement à l'approche du gouvernement face à la pandémie.



Bien que l'ambiance de la manifestation ait été pacifique, presque personne ne portait de masque ou n'observait la distance sociale requise, a rapporté notre correspondant.