Coronavirus : Macron annonce que toutes les crèches, écoles, lycées et universités seront fermés à partir de lundi « jusqu’à nouvel ordre »

Emmanuel Macron a tranché. Ce jeudi 12 mars, dans une allocution télévisée retransmise à 20h sur toutes les chaînes, le chef de l’Etat a annoncé que « toutes les crèches, écoles, lycées et universités seront fermés à partir de lundi jusqu’à nouvel ordre ».



« Cette épidémie constitue la plus grave crise sanitaire qu’a connue la France depuis un siècle », a déclaré le chef de l’Etat en début d’intervention. « La priorité absolue pour notre nation sera notre santé. »



« Je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, aux personnes atteintes de maladies chroniques ou respiratoires et en situation de handicap de rester autant que possible à leur domicile », annonce Emmanuel Macron dans un premier temps. Puis, que, « dès lundi et jusqu’à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités seront fermées. »



avec Nouvel Obs