Coronavirus Sénégal: La gestion des cas communautaires laissée aux Gouverneurs de régions

Le Sénégal a enregistré ce mardi 7 avril 2020, onze (11) nouveaux cas positifs de Covid-19, dont deux (2) sont issus de la transmission communautaire. Ces cas qui constituent une véritable bombe à retardement du fait de leur complexité à être tracés, inquiète au plus haut point les autorités de l'Etat.



Le ministre de la Santé et de l'Action Sociale a annoncé ce mardi, lors de son point quotidien sur la situation de l'épidémie au Sénégal, que la gestion de ces cas communautaire est désormais laissée aux Gouverneurs des régions, sur proposition du Comité national de gestion des épidémies.



Ces "chefs d'Etat" de région ont donc les pleins pouvoirs pour mettre en quarantaine leurs différentes zones de compétence ou prendre d'autres mesures pouvant endiguer la propagation des cas communautaires qui constituent actuellement la seule équation à plusieurs inconnues non encore résolue par les autorités sanitaires du Sénégal.