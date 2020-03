Coronavirus : à Wuhan, les entreprises autorisées à reprendre le travail

Des membres de l'écurie Haas ont été placés en isolement pour des symptômes grippaux.Les autorités sanitaires d'Indonésie ont annoncé ce mercredi un premier décès dû au nouveau coronavirus dans l'archipel d'Asie du Sud-Est, une femme étrangère de 53 ans. La patiente décédée mercredi "avait plusieurs maladies graves, comme le diabète, l'hypertension, l'hyperthyroïdie, et une maladie des poumons", a expliqué à des journalistes Achmad Yurianto, porte-parole de la cellule du gouvernement dédiée au virus. Les autorités n'ont pas dévoilé la nationalité de la victime ni son lieu de résidence.La Banque d'Angleterre annonce une baisse surprise des taux à 0,25%.L'Hexagone étant l'un des principaux foyers du virus en Europe, de nombreux pays ont interdit l'accès à leur territoire aux ressortissants français, ou leur imposent une période de quarantaine.Deux officiers de l'immigration de l'aéroport de Bangkok, potentiellement en contact avec des voyageurs, ont été diagnostiqués positifs, a appris l'AFP ce mercredi auprès des autorités sanitaires de Thaïlande. "Il est possible qu'ils soient entrés en contact avec des étrangers ou aient eu à manipuler des passeports", a déclaré Sopon Iamsirithaworn, haut responsable au ministère de la Santé. Les deux officiers sont tombés malades les 7 et 8 mars.À ce jour, le royaume de Thaïlande compte 59 cas déclarés de coronavirus. Un patient est décédé, 24 sont encore à l'hôpital et 34 sont rétablis.La fermeture des parcs d'attractions Disney à Tokyo est prolongée jusqu'en avril. Ces deux parcs, situés dans la grande banlieue de la capitale japonaise, sont fermés depuis fin février. L'ouverture de nouvelles zones et attractions dans ce complexe touristique géant, initialement prévue le 15 avril, a par ailleurs été repoussée à mi-mai.Les Français se ruent sur les pâtes, le riz et l'huile. L'inquiétude suscitée par l'épidémie de coronavirus pousse ces derniers jours les consommateurs à faire des stocks de nourriture. Les distributeurs assurent pourtant qu'il n'y a pas de risque de pénurie.Le nombre de contaminations recensées aux États-Unis dépassait mardi les 1000 cas, selon l'université américaine Johns Hopkins, après que des experts sanitaires ont reproché aux autorités d'avoir minimisé la crise et d'avoir pris du retard dans la mise au point des tests.Au moins 28 personnes sont décédées du Covid-19 et 1001 ont été infectées, précise Johns Hopkins, soit une importante hausse du bilan de la veille qui se montait à 550 cas.S'informer mais surtout ne pas interrompre son traitement : la Ligue contre le cancer répond aux interrogations des malades inquiets de la propagation du nouveau coronavirus et des risques accrus qu'ils ont de contracter cette infection virale. "Vous êtes en traitement. Beaucoup de ces traitements peuvent diminuer vos défenses immunitaires et vous fragiliser. Vous ne devez cependant pas interrompre vos soins", recommande La Ligue qui accueille et informe "des dizaines de milliers de personnes" qui ont développé un cancer.L'association dispose notamment d'un numéro vert (0800 940 939) et d'un espace forum sur son site ( ligue-cancer.net ) pour répondre à leurs interrogations.Les entreprises peuvent progressivement reprendre leurs activités à Wuhan, la ville chinoise à l'épicentre de l'épidémie de coronavirus, ont indiqué ce mercredi les autorités. Celles qui produisent ou fournissent des biens et services nécessaires à la vie quotidienne et aux soins médicaux peuvent reprendre sans délai, tandis que les autres devront obtenir une autorisation ou commencer plus tard, a annoncé le gouvernement provincial du Hubei.Le club de football Manchester City a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi le report de la rencontre de championnat contre Arsenal qui devait se tenir ce mercredi soir. Une décision prise par précaution après que des membres du personnel d'Arsenal ont été en contact avec l'actionnaire du club de l'Olympiakos, testé positif au coronavirus.Un premier décès lié au nouveau coronavirus a été recensé en Amérique centrale : il s'agit d'un homme de 64 souffrant également de diabète et qui est mort au Panama. Au total huit personnes ont été testées positives au coronavirus dans le pays.Selon un dernier bilan officiel, la Chine a enregistré 22 morts au cours des dernières 24h. 24 nouveaux cas ont été recensés dans le pays contre 19 la veille. Au total 80.778 personnes ont été contaminées au coronavirus en Chine sur un total mondial de plus 117.000.Le festival californien de la musique Coachella annonce sur les réseaux sociaux un report de sa prochaine édition à octobre en raison de l'épidémie de coronavirus.