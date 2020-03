Coronavirus: au Cameroun, le ministre de la Santé appelle à plus de vigilance

Au Cameroun, les autorités appellent la population à davantage respecter les mesures prises pour lutter contre le coronavirus.



Au Cameroun, selon les derniers chiffres disponibles, le pays a enregistré 23 cas confirmés dont deux sont guéris. Il n’y a aucun décès.



Le docteur Manaouda Malachie, ministre camerounais de la Santé, regrette que les mesures d’hygiène ainsi que les règles instaurées par le gouvernement ne soient pas respectées par certains. Il appelle à la plus grande vigilance.



« J’ai fait le tour de la ville de Yaoundé pour évaluer le respect des mesures fixées par Monsieur le président de la République, notamment en ce qui concerne la fermeture, dès 18 heures, de certains lieux de rassemblements. Je dois dire que, personnellement, je n’ai pas été satisfait du résultat. C’est pourquoi je veux appeler mes compatriotes à plus de responsabilité et de discipline ».



« Vous savez, la lutte acharnée que nous menons en ce moment contre le Covid-19, passe d’abord par l’observance des mesures d’hygiène et des mesures de distanciation, certes, mais également par la discipline personnelle de chacun d’entre nous. Nous devons sauvegarder notre vie et sauvegarder la vie d’autrui et c’est pour cela que nous demandons à chacun de faire le maximum pour demeurer dans le cadre de ce qui est fixé par le gouvernement. Nous devons, en tout état de cause, rester le plus chez nous pour pouvoir couper la chaîne de propagation de ce virus », a souligné le ministre de la Santé du Cameroun, joint par téléphone.