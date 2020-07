Coronavirus dans le monde : 332 morts aux Etats-Unis et 1.222 au Brésil en 24h Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce mardi 7 juillet 2020. On recense plus de 11,6 millions de cas dans le monde et plus de 538.000 décès dus au Covid-19. Le nombre de nouveaux cas n'a jamais été aussi élevé et de nouvelles vagues apparaissent dans certains pays qui semblaient avoir endigué l'épidémie. Les États-Unis dépassent les 3 millions de cas.

Ce lundi 6 juillet, le virus Covid-19 touche 11.620.096 cas confirmés et a fait au total 538.057 morts dans le monde. L'OMS alerte sur l'aggravation de l'épidémie dans le monde. Le nombre de nouveaux cas bat des records, essentiellement en Amérique où il explose. Il a d'ailleurs dépassé pour la premières fois le nombre de cas en Europe ce vendredi 3 juillet 2020. L'OMS appelle à "prendre le contrôle" face à l'épidémie. Certains pays ayant contenu la pandémie font face à de nouvelles vagues de contaminations inquiétantes. La Catalogne reconfine 200 000 personnes dès midi, ce samedi 4 juillet 2020, autour de la ville de Lerida dans le nord-est de l'Espagne en raison de la multiplication des cas de contagion.



Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas s'élève aujourd'hui à 45.979 contaminations recensées ces dernières 24h. Ce mardi 7 juillet, le pays compte 3.001.896 cas. Le nombre de décès ce jour est de 332 morts en 24h, soit 132.573 décès au total. Avec plus de 40.000 nouveaux cas chaque jour, les États-Unis ont dépassé les 3 millions de cas confirmés. Donald Trump annonce que les États-Unis auront un vaccin bien avant la fin de l'année. Le taux de mortalité est de 4,4%.



Le bilan continue de s'alourdir au Brésil avec un nombre record de nouvelles contaminations, 46.280 en 24h. Il enregistre ce mardi 7 juillet, 1.222 morts en 24h. Le pays déclare 1.623.284 cas recensés au total et 65.487 décès au total. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Le bilan pourrait doubler d'ici le mois prochain. Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé lundi à CNN Brésil qu'il présentait certains symptômes du nouveau coronavirus et qu'il s'était soumis à un test dont les résultats seront connus ce mardi.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19, fait état, d'au moins 168.335 cas confirmés vendredi dernier (+1375 en 72h) et de 29.920 morts au total. On recense ce lundi 6 juillet, 27 morts en 72h. Mais attention, le nombre de décès en EHPAD et EMS, qui s'élevait mardi à 10.497 morts, ne sera mis à jour que mardi prochain. Le nombre de décès en milieu hospitalier est lui de 19.423 (+27 en 72h).



En Italie, on note une légère augmentation du nombre de cas avec 208 nouveaux cas ces dernières 24h, notamment dans le Nord du pays. On compte 8 décès de plus en 24h (21 la veille) ce lundi 6 juillet. Il est désormais de 34.869 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 241.819. L'Italie a rouvert ses frontières le 3 juin et a annulé la quarantaine obligatoire des étrangers de l'UE. Le taux de reproduction du Virus dans la région de Venise est passé de 0,43% à 1,63. Le gouverneur est furieux et attribue cette reprise de la propagation aux comportements irresponsables de certaines personnes.



L'Espagne recense une remontée du nombre de cas ce lundi 6 juillet, plus 2.347 nouveaux cas la semaine dernière soit plus 251.000 cas au total. Le pays dénombre 12 décès les 7 derniers jours et 3 décès depuis vendredi soit 28.388 au total. L'Espagne a rouvert ses frontières à l'UE le 21 juin et ouvre ce jour celles du Portugal. La Catalogne reconfine 200 000 personnes dès midi autour de la ville de Lerida dans le nord-est de l'Espagne en raison de la multiplication des cas de contagion.



Au Royaume-Uni, le bilan est toujours élevé. Le pays comptabilise 285.768 cas au total. On compte ce 6 juillet, 16 morts en 24h (137 hier) soit 44.236 morts au total. En Grande-Bretagne, le confinement est durci dès ce lundi dans la ville de Leicester avec la fermeture des commerces non-essentiels suite à une augmentation du nombre de nouveaux cas de contamination. À compter du 10 juillet, les touristes en provenance d'Allemagne, de France, d'Espagne ou d'Italie n'auront plus à s'isoler à leur arrivée sur le sol anglais. Ce samedi 4 juillet 2020, pubs, hôtels, salons de coiffure, cinémas et musées rouvrent leurs portes. La Grande-Bretagne s'apprête à signer un accord de 500 millions de livres sterling (624 millions d'euros) avec Sanofi et GlaxoSmithKline pour la livraison de 60 millions de doses du vaccin contre la Covid-19 sur lequel les deux laboratoires travaillent en collaboration, selon le Sunday Times.



La Belgique change son bilan. Désormais, il faudra suivre l'évolution des tendances et non des chiffres journaliers. « Cependant, les chiffres quotidiens seront toujours disponibles, mais sous une forme légèrement différente de celle communiquée jusqu’à présent. Ils seront exprimés en fonction de la date à laquelle ils se sont produits, et non plus en fonction de la date à laquelle ils ont été signalés à Sciensano », précise le gouvernement. L'évolution est donc suivie par une moyenne journalière sur 7 jours qui se compare à la semaine précédente. Ainsi, on note une baisse du nombre de cas cette semaine, une moyenne de 81,7 nouveaux cas au lieu de 86,3 ce qui porte le total à 62.058 ce mardi 7 juillet. Le nombre moyen de décès quotidien était lui en légère baisse sur la période de sept jours, à 4,6 alors qu'il était de 5,4 les sept jours précédents. Il y a eu 3 nouveaux décès depuis samedi dernier soit désormais 9.774 morts au total.



La Chine fait état de 4 nouvelles contaminations par le Covid-19. Le pays dénombre 83.557 cas au total et 4.634 (+0 en 24h) morts ce lundi 6 juillet. La Chine a reconfiné plus de 400.000 personnes dans le comté d'Anxin suite à l'apparition d'un petit cluster en plus du demi million de personnes de la province de Hebei.



En Allemagne, le nombre de nouveaux cas est toujours élevé ce jour (+390 en 24h). Le pays compte ce mardi 7 juillet 196.944 cas recensés pour 9.024 décès (+8) selon l'Institut Robert Koch (RKI). Le RKI note une remontée de la valeur R, le taux de reproduction qui détermine de nombre de personnes infectés par le virus. Il passe de 0,67 à 0,79 cette semaine. Dans le quartier bavarois de Starnberg, un cluster s'est déclarée dans une entreprise de restauration en début de semaine.



Au Portugal, le gouvernement joue la prudence. On compte ce mari 7 juillet, 44.129 cas et 1.620 morts (+6). Le Portugal fait face à une nouvelle vague avec de nombreuses nouvelles infections par jour. La majorité des cas enregistrées proviennent de Lisbonne et des populations environnantes. Certaines mesures de déconfinement ont été annulées et Lisbonne est à nouveau confinée avec 19 quartiers de banlieue pour 2 semaines.Ces restrictions tombent mal alors que la saison touristique commence tout juste.



Au Mexique, l'épidémie progresse avec 483 décès recensés en 24h mais ce chiffre serait sous-évalué puisqu'on suspecte plus de 50.000 décès liés à la maladie. Le pays compte actuellement 261.750 (+4.902 en 24h) cas et 31.119 morts au total. Le Mexique a dépassé l'Espagne et la France dans le nombre de décès.



En Iran, l'épidémie continue. Le pays recense 160 décès en 24h, soit 11731 au total. Le pays comptabilise désormais 243.051 (+2.613 en 24h) cas déclarés. Les chiffres officiels témoignent d'une accélération de la propagation de la maladie depuis le début du mois de mai. Selon l'Organisation iranienne des Moudjahidine du peuple d'opposition iranienne (PMOI / MEK), ce serait plus de 50.700 décès qui seraient en recensés à travers les 327 villes des 31 provinces d'Iran, soit 6 fois plus que les chiffres officiels.



La Russie fait état de 6.569 nouveaux cas ce mardi 7 juillet. Les autorités comptent 686.852 cas détectés pour 10.180 (+135 morts). Moscou est la ville la plus touchée en nombre de nouveaux cas.



La Corée du Sud compte à ce mardi 7 juillet 2020, 44 nouveaux cas de contaminations,, 13.181 cas au total pour 285 décès déplorés (+1 en 24h). Le pays continu de voir ressurgir de nouveaux clusters.

Le Pérou entame son déconfinement malgré une situation inquiétante avec 2.985 nouveaux cas ce jour.



La quarantaine est levée dans plus de la moitié du Pérou (18 des 25 régions), dont la capitale, qui concentre 60% des cas de coronavirus du pays. Le pays compte ce mardi 7 juillet 305.703 cas de contaminations et 10.772 (+183 en 24h) décès. C'est l'un des 6 pays les plus touchés au monde. Pour limiter au maximum les risques de contagion, le port du masque et le respect des gestes barrières restent obligatoires. Le couvre-feu est aussi maintenu tous les jours à partir de 22h. Quant aux frontières, elles restent fermées au moins jusqu’à la fin de l’état d’urgence le 31 juillet.



En Inde, le bilan humain de l'épidémie de coronavirus d'alourdit. L'Inde recense, ce mardi 7 juillet 2020, 719.664 cas confirmés (+22.251 en 24h) et 20.159 morts dont 466 en 24h. Le déconfinement a débuté alors que l'épidémie est toujours très active avec près de 20.000 nouveaux cas en 24h. Les experts estiment que le pic de l'épidémie ne sera pas atteint avant plusieurs semaines en Inde, où le système de santé est déjà débordé par l'afflux de malades du virus.



Au Chili, l'épidémie s'accélère avec de nombreux cas de nouvelles contaminations journalières et un bilan qui ne cesse de grimper. Avec 3.025 nouveaux cas en 24h, le pays dénombre 298.557 cas recensés et 6.384 (+76) morts au total.



En Égypte, le nombre de cas de contaminations au coronavirus augmente. Le pays compte actuellement 76.222 cas (+1969) au total et 3.420 décès dont 79 ces dernières 24h. L'Egypte a rouvert ses frontières ce 1er juillet.



En Suède, les cas continuent d'augmenter, avec 1.642 nouveaux cas en 24h. C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement, mais juste des recommandations. On compte, le lundi 7 juillet, 73.961 cas infectés et 5.433 décès (+13 en 24h). Alors qu'elle espérait freiner la propagation du coronavirus par la poursuite de sa stratégie d'immunité collective, la Suède a vu ses espoirs se faner quand une étude publiée jeudi dernier a revu à la baisse le pourcentage de Suédois (6,1% de la population) ayant développé des anticorps capables de neutraliser la COVID-19.



Le Japon compte 19.848 cas recensés au total et 978 (+1 en 24h) décès ce mardi 7 juillet. Selon le quotidien japonais Mainichi, la capitale japonaise a recensé 106 nouveaux cas d'infection au coronavirus Covid-19 au cours des dernières 24 heures. C'est le 5e jour d'affilée que la ville dépasse les 100 cas par jour.



Le Maroc a entamé son déconfinement progressif par zone. L'état d'urgence est prolongé jusqu'au 10 juillet. Le pays dénombre ce mardi 7 juillet, 114 nouveaux cas de contaminations en 24h et 14.329 cas au total. Le Maroc déplore actuellement 237 décès (+2 en 24h). L'épidémie semble bien maitrisée au Maroc avec taux de létalité de 1,65 %, et un taux de guérison de près de 70.75 %. Les vols domestiques ont repris ce 25 juin mais le secteur du tourisme est encore en attente des annonces de l'ouverture des frontières.



La Pologne compte actuellement 36.155 cas de contaminations et 1.521 (+4) morts dues au Covid-19.

La Roumanie est actuellement en état d'alerte. Le pays compte à ce jour 29.223 cas et 1.768 (+18) décès dus au Covid-19.



L'Algérie poursuit son déconfinement en marchant sur des oeufs face à une hausse de contaminations et de patients en soins intensifs. Dans un entretien accordé au site d’information Tout Sur l’Algérie (TSA), le Pr Mohammed Yazid Kadir, épidémiologiste au CHU de Batna, dans l’est de l’Algérie, a alerté l’opinion publique sur les risques de nouvelle propagation de la maladie en cas de non-respect des mesures de protection. On dénombre ce mardi 7 juillet, 16.404 cas recensés et 959 décès (+7) dus à l'épidémie. La décision de l'ouverture des frontières est reportée jusqu'à la fin de la pandémie.



