Coronavirus dans le monde : 370 morts aux Etats-Unis, 886 en Inde et 323 au Brésil en 24h Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce mardi 6 octobre 2020. On recense plus de 35,7 millions de cas dans le monde et passe la barre du 1 million de décès dus au Covid-19 selon The Coronavirus App. Le nombre de nouveaux cas n'a jamais été aussi élevé et de nouvelles vagues apparaissent dans certains pays qui semblaient avoir endigué l'épidémie.



Ce mardi 6 octobre, le virus COVID-19 touche 35.769.642 cas confirmés et a fait au total 1.054.082 morts dans le monde. Nous utilisons désormais les données de The Coronavirus App, recommandé le ministère de la santé français et qui reprend, pour la plupart des pays, directement les données officielles des différents ministères de la Santé. Le nombre de nouveaux cas bat des records, essentiellement en Amérique où il explose. L'OMS appelle à "prendre le contrôle" face à l'épidémie. Certains pays ayant contenu la pandémie font face à de nouvelles vagues de contaminations.



Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidien explose toujours. Il s'élève aujourd'hui à 42.268 contaminations recensées ces dernières 24h. Ce mardi 6 octobre, le pays compte 7.679.600 cas. Le nombre de décès ce jour est de 370 morts en 24h, soit 215.032 décès au total. Donald Trump affirme qu’il va « beaucoup mieux » dans une nouvelle vidéo.



En Inde, le bilan humain de l'épidémie de coronavirus s'alourdit. L'Inde recense, ce mardi 6 octobre, 6.684.574 cas confirmés (+59.893 en 24h) et 103.613 morts, dont 886 en 24h. En Inde, certains quartiers et villes ont involontairement atteint plus de 50% de personnes contaminées. Dans des bidonvilles, les habitants semblent faire face mieux qu'ailleurs au coronavirus. Certains se demandent si la population est immunisée. L'Inde a officiellement dépassé les 100.000 morts ce weekend.



Le bilan continue de s'alourdir au Brésil avec toujours un nouveau nombre élevé de nouvelles contaminations, 11.946 en 24h. Il enregistre ce mardi 6 octobre, 323 morts en 24h. Le pays déclare 4.927.235 cas recensés au total et 146.675 au total, selon les chiffres donnés par le gouvernement. À Manaus, l'immunité collective au coronavirus, tant vantée, a été de courte durée, la ville subit une recrudescence de nombre de cas et de décès.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état d'au moins 624.274 cas confirmés (+5.084 en 24h) et de 32.299 morts au total. On recense ce lundi 5 octobre, 70 morts en France en 24h. Le nombre de décès en EHPAD et EMS fait état de 10.781 décès au total (+89). Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 21.518 (+70 en 24h).



Au Maroc, l’état d’urgence sanitaire est, à nouveau, prolongé d'un mois ce mercredi 9 septembre 2020. Le pays dénombre ce lundi 5 octobre, 1.423 nouveaux cas de contaminations en 24h et 134.695 cas au total. Le Maroc déplore actuellement 2.369 décès (+39 en 24h). "La crise sanitaire vient aggraver la situation des hôpitaux du Maroc, délaissés dans un dénuement matériel saisissant." annonce Marocains du Monde.



En Italie, on note 2.257 nouveaux cas ces dernières 24h. On compte 16 décès de plus en 24h ce lundi 5 octobre 2020. Il est désormais de 36.002 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 327.586. Alors que la pandémie de Covid-19 progresse en Europe, l'Italie continue d'impressionner en résistant tant bien que mal à la gausse drastique de nouvelles contaminations.



Au Royaume-Uni, on compte 12.594 nouveaux cas en 24h le lundi 5 octobre 2020 avec 515.571 cas au total depuis le début de l'épidémie. On compte ce lundi 5 octobre 2020, 19 morts en 24h soit 42.369 morts au total. Pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie, le Royaume-Uni a dépassé dimanche la barre des 500 000 cas positifs au coronavirus



L'Espagne recense, ce lundi 5 octobre, 23.480 nouveaux cas de contamination dont 2.099 en 24h soit 813.412 cas au total. Le pays dénombre 139 décès ce weekend soit 32.225 au total. L'Espagne connaît actuellement une seconde vague de coronavirus, avec Madrid pour épicentre. Madrid est la première capitale européenne à être reconfinée.



Au Mexique, l'épidémie progresse toujours avec 1.928 décès recensés en 24h, mais ce chiffre serait sous-évalué. Le pays compte 872.851 (+16.727 en 24h) cas et 86.506 morts au total. Le Mexique a dépassé l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni dans le nombre de décès. C'est le quatrième pays le plus endeuillé au monde, derrière le Brésil et les États-Unis. Le diabète affecte 10,4 % des Mexicains selon l'Organisation mondiale de la santé, un facteur de comorbidité du coronavirus. Au Mexique, deux tiers des morts souffraient de diabète.



En Allemagne, le nombre de nouveaux cas est toujours élevé ce jour (+2.966 en 24h). Le pays compte ce mardi 6 octobre 304.217 cas recensés pour 9.692 décès (+7). Le pays connaît une recrudescence de l’épidémie impose de nouvelles restrictions visant à limiter le nombre de participants aux fêtes dans l’espace public et privé. Les « anti-masques » protestent contre les restrictions en Allemagne.



L’épidémie se développe en Afrique et continue de progresser. L'Afrique du Sud est le berceau de la pandémie sur le continent africain. Le pays compte 682.215 (+926) cas recensés ce mardi 6 octobre et 17.016 (+40) morts. L'Afrique du Sud annonce la réouverture partielle de ses frontières. Les voyageurs, qui ne pourront arriver que dans trois aéroports, devront présenter un test au Covid-19 négatif datant de moins de soixante-douze heures.



En Égypte, le nombre de cas de contaminations au coronavirus augmente. Le pays compte actuellement 103.781 cas (+98) au total et 5.990 décès dont 9 ces dernières 24h. Le traitement au plasma suscite l'espoir en Égypte.

Le Pérou est toujours en situation inquiétante avec 1.830 nouveaux cas ce jour. Le pays compte ce mardi 6 octobre 829.999 cas de contaminations et 32.834 (+92) décès. Le pays passe le cap des 20.000 morts. Plus de 3.000 volontaires testent le vaccin chinois au Pérou.



La Corée du Sud compte ce mardi 6 octobre, 75 nouveaux cas de contaminations, 24.239 cas au total pour 422 décès déplorés (+1 en 24h). La Corée du Sud propose à la Russie de coopérer pour développer des vaccins anti-Covid.



Le nombre de nouveaux cas remonte en Chine qui fait état de 13 nouvelles contaminations par le Covid-19 en 24h. Le pays dénombre 85.483 au total et 4.634 (+0 en 4 mois) morts ce mardi 6 octobre. La Chine est en vacances. C'est la première semaine de vacances depuis le début de la pandémie pour 1,3 milliard de Chinois. Ces congés sont considérés comme un baromètre pour l'économie locale.



En Belgique, on compte, 1.968 nouveaux cas de contamination en 24h ce qui fait un total de 131.203 cas ce mardi 6 octobre. Il y a eu 14 nouveaux décès ces dernières 24h soit désormais 10.078 morts au total. La courbe des cas et des hospitalisations s'aplatit, pas encore celle des décès. Les tests utilisés en Belgique sont très sensibles et peuvent donc détecter la présence du virus jusqu'à 83 jours après l'infection.



Le Japon le COVID continu de grimper avec 400 nouveaux cas de contamination en 24h. On dénombre 85.739 cas recensés au total et 1.599 (+2 en 24h) décès ce lundi 5 octobre. Le Japon déterminé à recevoir les Jeux olympiques en 2021. Le créateur Kenzo Takada est mort à l'âge de 81 ans des suites du Coronavirus



Le Venezuela recense 683 nouveaux cas en 24h soit 79.117 au total. Le pays, qui dénombre 5 décès en 24h avec un total de 658 morts lié au coronavirus depuis le début de la pandémie, ordonne une quarantaine stricte sur tout le territoire. Le premier vaccin russe est arrivé au Venezuela ce 2 octobre 2020.



La Russie fait état de 11.615 nouveaux cas ce mardi 6 octobre. Les autorités rapportent 1.237.504 cas détectés pour 21.663 (+188 morts). La Russie dit avoir achevé des essais de phase II sur un deuxième vaccin. Le bilan quotidien des contaminations au coronavirus en Russie a atteint lundi son plus haut niveau depuis le 12 mai.

En Algérie on observe une tendance à la baisse des nouveaux cas de contamination. On dénombre ce lundi 5 octobre, 134 nouveaux cas avec 52.270 cas recensés et 1.768 décès (+8) dus à l'épidémie. La décision de l'ouverture des frontières est reportée jusqu'à la fin de la pandémie. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid affirme que la bataille contre la pandémie du Coronavirus en Algérie est gagnée. Le gouvernement algérien a annoncé dimanche que les élèves du primaire feraient leur rentrée le 21 octobre et ceux des collèges et lycées, le 4 novembre. La rentrée universitaire devrait quant à elle avoir lieu le 22 novembre.



Au Chili, le pays compte 1.567 nouveaux cas en 24h, ce lundi 5 octobre, le pays dénombre 471.746 recensés et 13.037 (+58) morts au total. Le Chili a franchi mardi dernier le seuil des 400.000 cas confirmés de coronavirus. Santiago du Chili est presque totalement déconfinée.



La Roumanie est actuellement en état d'alerte. Le pays compte à ce jour 1.591 nouvelles contaminations en 24h avec un total de 137.491 et 5.048 (+45) décès dus à la COVID-19. Pour l'instant, le nombre de nouveaux cas quotidiens continue d'exploser. Hongrie et Roumanie enregistrent leur pire croissance trimestrielle depuis 1989.



La Pologne compte actuellement 102.080 (+2.006) cas de contaminations et 2.659 (+29) morts dues au Covid-19. Le pays connaît un net regain des cas de contaminations ces derniers jours. Malgré cela, le pays exclut un nouveau confinement. La Pologne interdit les vols directs en provenance de nombreux pays dont la France.



En Iran, l'épidémie continue. Le pays recense 235 décès en 24h, soit 27.192 au total. Le pays comptabilise désormais 475.674 (+3.902 en 24h) cas déclarés. L'Iran prépare de nouvelles mesures de confinement : le président iranien Hassan Rohani a autorisé samedi dernier les provinces du pays à imposer des mesures de confinement à chaque fois que cela sera nécessaire pour endiguer l'augmentation rapide du nombre de cas d'infections au nouveau coronavirus.



Portugal, on compte ce lundi 5 octobre, 734 nouveaux cas de contamination soit au total 79.885 cas et 2.018 morts (+13). Le gouvernement portugais a prolongé jeudi jusque mi-octobre les restrictions de rassemblement et d'ouverture des commerces destinées à lutter contre l'épidémie due au nouveau coronavirus, alors que le pays est confronté, comme partout en Europe, à une hausse des nouveaux cas quotidiens de contamination.

La Suède est l'un des rares pays d'Europe à ne pas avoir choisi l'option confinement, mais juste des recommandations. On compte, le vendredi 2 octobre, 668 nouveaux cas de contamination soit au total 94.283 infectés et 5.895 décès, dont 2 ces dernières 24h. Face au Covid-19, la Suède défend une stratégie « durable ».

