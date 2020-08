Coronavirus dans le monde : 565 morts aux Etats-Unis et 1.274 au brésil en 24h

Ce mercredi 12 août, le virus Covid-19 touche 579.415 cas confirmés et a fait au total 749.107 morts dans le monde. Nous utilisons désormais les données de The Coronavirus App, recommandé le ministère de la santé français et qui reprend, pour la plupart des pays, directement les données officielles des différents ministères de la Santé. Exception faite pour les USA où nous conservons les chiffres du CDC. L'OMS alerte sur l'aggravation de l'épidémie dans le monde. Le nombre de nouveaux cas bat des records, essentiellement en Amérique où il explose. L'OMS appelle à "prendre le contrôle" face à l'épidémie. Certains pays ayant contenu la pandémie font face à de nouvelles vagues de contaminations.



Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidien explose toujours. Il s'élève aujourd'hui à 40.522 contaminations recensées ces dernières 24h. Ce mercredi 12 août, le pays passe les 5 millions de cas et compte 5.064.171 cas. Le nombre de décès ce jour est de 565 morts en 24h, soit 162.407 décès au total, selon le CDC.



Le bilan continue de s'alourdir au Brésil avec toujours un nouveau nombre élevé de nouvelles contaminations, 52.160 en 24h (22.048 la veille). Il enregistre ce mercredi 12 août, 1.274 morts en 24h. Le pays déclare 3.109.630 cas recensés au total et 103.026 décès au total, selon les chiffres donnés par le gouvernement. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Le pays dépasse les 3 millions de cas et les 100.000 morts, c'est une vraie hécatombe.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de covid-19 fait état d'au moins 204.172 cas confirmés (+1.397 en 24h) et de 30.354 morts au total. On recense ce mardi 11 juillet, 15 morts en centre hospitalier en 24h. Le nombre de décès en EHPAD et EMS fait état de 10.505 décès au total, le prochain bilan sera donné mardi prochain. Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 19.849 (+15 en 24h).



En Italie, on note 412 nouveaux cas ces dernières 24h, notamment dans le Nord du pays. On compte 6 décès de plus en 24h (4 la veille) ce mardi 11 août. Il est désormais de 35.215 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 251.237. L'Italie a rouvert ses frontières le 3 juin et a annulé la quarantaine obligatoire des étrangers de l'UE, mais ferme ses portes aux ressortissants de 13 pays "à risque".



L'Espagne recense, ce mardi 11 août, 3.632 nouveaux cas en 24h soit 326.612 cas au total. Le pays dénombre 5 décès depuis hier soit 28.581 au total. L'Espagne reconfine de plus en plus de villes. La France envisage une refermeture des frontières et Jean Castex déconseille aux Français de se rendre en Catalogne. L'Espagne réaffirme être un pays "sûr" pour les touristes malgré le rebond de l'épidémie. Le gouvernement espagnol espère que l’application de suivi du coronavirus, Radar Covid, arrivera en septembre dans tout le pays.



Au Royaume-Uni, les données ne seront pas actualisées ce mardi 11 août 2020 suite à un problème technique. Le pays comptabilisait hier 816 nouveaux cas en 24h avec 311.641 cas au total depuis le début de l'épidémie. On comptait ce lundi 10 août, 21 morts en 24h (8 la veille) soit 46.595 morts au total. La Grande-Bretagne signe un accord d’approvisionnement pour 60 millions de doses d’un éventuel vaccin Covid-19. Le déconfinement stoppé en Angleterre face à la hausse des cas positifs.

Le Venezuela recense 1.138 nouveaux cas en 24h soit 27.938 au total. Le pays, qui dénombre 9 décès en 24h avec un total de 238 morts lié au coronavirus depuis le début de la pandémie, ordonne une quarantaine stricte sur tout le territoire. Le pouvoir accuse les migrants qui rentrent de propager le virus.



Le Japon le covid continu de grimper avec 938 nouveaux cas de contamination en 24h. On dénombre 48.928 cas recensés au total et 1.052 (+5 en 24h) décès ce mercredi 12 août. Le pays entame une réouverture des frontières au compte-gouttes : depuis mercredi 5 août, les retours sont à nouveau possibles, mais seulement pour ceux qui ont quitté le Japon avant avril, et sous conditions.



En Belgique, le nombre de nouveaux cas quotidiens est en baisse depuis quelques jours. On compte, 388 nouveaux cas de contamination en 24h ce qui fait un total de 75.008 cas ce mercredi 12 août. La progression des nouveaux cas de Covid-19 en Belgique continue de ralentir. Le nombre d'hospitalisations grimpe légèrement. Il y a eu 6 nouveaux décès ces dernières 24h soit désormais 9.885 morts au total.



Le nombre de nouveaux cas remonte en Chine qui fait état de 19 nouvelles contaminations par le Covid-19 en 24h. Le pays dénombre 84.731 cas au total et 4.634 (+0 en 24h) morts ce mercredi 12 août. La Chine assouplit les conditions d'entrée pour les Européens



En Allemagne, le nombre de nouveaux cas est toujours élevé ce jour (+918 en 24h). Le pays compte ce mercredi 12 août 219.399 cas recensés pour 9.362 décès (+2). Le pays a autorisé, dans la semaine, des mesures de confinement renforcées au niveau local en cas d'apparition de nouveaux foyers liée au regain d'activité touristique. L'Allemagne impose, depuis ce samedi 8 août, des tests au Covid-19 à tous les voyageurs rentrant de pays « à risque ».



Au Portugal, on compte ce mercredi 12 août, 116 nouveaux cas de contamination en 24h, soit au total 52.945 cas et 1.761 morts (+2). Tandis que les autorités sanitaires s’inquiètent des signes d’une deuxième vague dans de nombreux pays, le Portugal, lui, commence à montrer un meilleur contrôle de la pandémie. Après la Grèce et la Thaïlande, le Portugal est le troisième pays le plus touché par la crise du tourisme selon le FMI.



Au Mexique, l'épidémie progresse toujours avec 472 décès recensés en 24h, mais ce chiffre serait sous-évalué. Le pays compte 544.275 (+3.260 en 24h) cas et 56.801 morts au total. Le Mexique a dépassé l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni dans le nombre de décès. C'est le troisième pays le plus endeuillé au monde, derrière le Brésil et les États-Unis.



En Iran, l'épidémie continue. Le pays recense 184 décès en 24h, soit 18.800 au total. Le pays comptabilise désormais 331.189 (+2.345 en 24h) cas déclarés. Selon la BBC, il y aurait en réalité trois fois plus de morts que dans les bilans officiels et près de 42.000 personnes auraient déjà succombé au virus. Le gouvernement iranien a fait fermer le journal Jahan-e Sanat après la publication d'une interview d'un expert sanitaire affirmant que le bilan de l'épidémie de coronavirus dans la République islamique pourrait être vingt fois plus lourd que les chiffres officiels.



La Russie fait état de 5.102 nouveaux cas ce mercredi 12 août. Les autorités rapportent 902.701 cas détectés pour 15.260 (+129 morts). La Russie promet la production industrielle de centaines de milliers de doses de vaccin dès cet automne. Les premiers essais cliniques pourraient avoir lieu aux Philippines durant le mois d'août.



La Corée du Sud compte ce mercredi 12 août 2020, 54 nouveaux cas de contaminations, 14.714 cas au total pour 305 décès déplorés (+0 en 24h). Le pays continue de voir ressurgir de nouveaux clusters.

Le Pérou est toujours en situation inquiétante avec 6.547 nouveaux cas ce jour. Le pays compte ce mercredi 12 août 489.680 cas de contaminations et 21.501 (+225) décès. Le pays passe le cap des 20.000 morts. Face à la recrudescence de cas, les médecins vénézuéliens sont autorisés à exercer en renfort, même s'ils n'ont pas validé leur diplôme au Pérou.



En Inde, le bilan humain de l'épidémie de coronavirus s'alourdit. L'Inde recense, ce mercredi 12 août 2020, 2.332.908 cas confirmés (+61.252 en 24h) et 46.216 morts, dont 836 en 24h. Le pays dépasse les 2 millions de cas ce vendredi 7 août 2020.



Au Chili, le pays compte 1.572 nouveaux cas en 24h, ce mercredi 12 août 2020, le pays dénombre 376.616 cas recensés et 10.178 (+39) morts au total. Face à une baisse du nombre de nouveaux cas de Covid-19 depuis plusieurs semaines, le gouvernement chilien a décidé d'assouplir le confinement dans plusieurs communes du grand Santiago. Cet assouplissement concerne seulement une partie de la capitale, soit environ un million d'habitants.



En Égypte, le nombre de cas de contaminations au coronavirus augmente. Le pays compte actuellement 95.834 cas (+168) au total et 5.059 décès dont 24 ces dernières 24h. L'Égypte a rouvert ses frontières le 1er juillet, mais la saison touristique a du mal à démarrer. Les annulations s'accumulent et les professionnels du tourisme ont du mal à joindre les deux bouts.



En Suède, les cas continuent d'augmenter, avec 154 nouveaux cas en 24h. C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement, mais juste des recommandations. On compte, le mercredi 12 août, 83.126 cas infectés et 5.770 décès (+4 en 24h). Les autorités se disent satisfaites de leur recette contre le Covid-19 et estiment que les taux d'infection par le coronavirus sont en baisse.



Le Maroc connaît une hausse de contaminations record depuis le relâchement de l’état d’urgence sanitaire, qui est, à nouveau, prolongé d'un mois. Le pays dénombre ce mercredi 12 août, 1.132 nouveaux cas de contaminations en 24h et 35.195 cas au total. Le Maroc déplore actuellement 533 décès (+17 en 24h). Les autorités marocaines sont inquiètes, l’Union européenne, principal partenaire économique de Rabat, pouvant décréter une fermeture des frontières à ses ressortissants. Le Maroc est retiré de la liste des pays exemptés de restrictions de voyage.



La Pologne compte actuellement 52.961 (+551) cas de contaminations et 1.821 (+12) morts dues au Covid-19. Le pays connaît un net regain des cas de contaminations ces derniers jours. Malgré cela, le pays exclut un nouveau confinement.



La Roumanie est actuellement en état d'alerte. Le pays compte à ce jour 1.215 nouvelles contaminations en 24h avec un total de 63.762 cas et 2.764 (+35) décès dus à la Covid-19. La Roumanie a adopté mercredi 29 juillet de nouvelles mesures pour endiguer la flambée des cas de coronavirus, dont le port du masque obligatoire dans certains espaces extérieurs et une activité réduite pour les bars et restaurants. Pour l'instant, le nombre de nouveaux cas quotidiens continue d'exploser.



L'Algérie fait face à une recrudescence de nouveaux cas de contamination qui inquiète les professionnels de la santé. On dénombre ce mercredi 12 août, 492 nouveaux cas avec 36.204 cas recensés et 1.322 décès (+10) dus à l'épidémie. La décision de l'ouverture des frontières est reportée jusqu'à la fin de la pandémie. Le pays, qui fait face à "une situation économique difficile et inédite", pourrait connaître une récession de 5,2 % en 2020.



L’épidémie se développe en Afrique et continue de progresser. L'Afrique du Sud est le berceau de la pandémie sur le continent africain où le nombre de nouveaux cas flambe atteint son pic. Le pays compte 566.109 (+2.511) cas recensés ce mercredi 12 août et 10.751 (+130) morts. 24.000 membres du personnel de santé auraient été infectés depuis le début de l'épidémie et 181 d'entre eux sont décédés.