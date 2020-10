Coronavirus dans le monde : 819 morts aux Etats-Unis, 937 en inde et 599 au Brésil en 24h

Ce dimanche 4 octobre, le virus COVID-19 touche 35.201.491 cas confirmés et a fait au total 1.043.497 morts dans le monde. Nous utilisons désormais les données de The Coronavirus App, recommandé le ministère de la santé français et qui reprend, pour la plupart des pays, directement les données officielles des différents ministères de la Santé. Le nombre de nouveaux cas bat des records, essentiellement en Amérique où il explose. L'OMS appelle à "prendre le contrôle" face à l'épidémie. Certains pays ayant contenu la pandémie font face à de nouvelles vagues de contaminations.



Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidien explose toujours. Il s'élève aujourd'hui à 54.827 contaminations recensées ces dernières 24h. Ce dimanche 4 octobre, le pays compte 7.600.797 cas. Le nombre de décès ce jour est de 819 morts en 24h, soit 214.277 décès au total. Donald Trump affirme qu’il va « beaucoup mieux » dans une nouvelle vidéo.

En Inde, le bilan humain de l'épidémie de coronavirus s'alourdit. L'Inde recense, ce dimanche 4 octobre, 6.553.027 cas confirmés (+75.479 en 24h) et 101.841 morts, dont 937 en 24h. En Inde, certains quartiers et villes ont involontairement atteint plus de 50% de personnes contaminées. Dans des bidonvilles, les habitants semblent faire face mieux qu'ailleurs au coronavirus. Certains se demandent si la population est immunisée. L'Inde a officiellement dépassé les 100.000 morts ce weekend.

Le bilan continue de s'alourdir au Brésil avec toujours un nouveau nombre élevé de nouvelles contaminations, 26.310 en 24h. Il enregistre ce dimanche 4 octobre, 599 morts en 24h. Le pays déclare 4.906.833 cas recensés au total et 145.987 au total, selon les chiffres donnés par le gouvernement. La ville de Manaus au Brésil aurait atteint l'immunité collective. En effet, 66 % des habitants de la commune, où la pandémie a fait un passage aussi rapide que brutal, posséderaient des anticorps contre le coronavirus.

En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état d'au moins 6060.625 cas confirmés (+16.972 en 24h) et de 32.198 morts au total. On recense ce samedi 3 octobre, 49 morts en France en 24h. Le nombre de décès en EHPAD et EMS fait état de 10.781 décès au total (+89). Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 21.417 (+49 en 24h).

Au Maroc, l’état d’urgence sanitaire est, à nouveau, prolongé d'un mois ce mercredi 9 septembre 2020. Le pays dénombre ce samedi 3 octobre, 2.663 nouveaux cas de contaminations en 24h et 131.228 cas au total. Le Maroc déplore actuellement 2.293 décès (+30 en 24h). "La crise sanitaire vient aggraver la situation des hôpitaux du Maroc, délaissés dans un dénuement matériel saisissant." annonce Marocains du Monde.

En Italie, on note 2.844 nouveaux cas ces dernières 24h. On compte 27 décès de plus en 24h ce samedi 3 octobre 2020. Il est désormais de 35.968 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 322.751. Alors que la pandémie de Covid-19 progresse en Europe, l'Italie continue d'impressionner en résistant tant bien que mal à la gausse drastique de nouvelles contaminations.

Au Royaume-Uni, on compte 12.872 nouveaux cas en 24h le samedi 3 octobre 2020 avec 480.017 cas au total depuis le début de l'épidémie. On compte ce samedi 3 octobre 2020, 49 mort en 24h soit 42.317 morts au total. Il y a un nombre très élevé de nouveaux cas ce 3 octobre 2020 suite a une erreur technique dans les remontée des jours précédents. De nombreux cas diagnostiqués entre le 24 septembre et le 1er octobre viennent augmenter le nombre de cas recensés.

L'Espagne recense, ce vendredi 2 octobre, 11.325 nouveaux cas de contamination dont 3.722 en 24h soit 789.932 cas au total. Le pays dénombre 113 décès en 24h soit 32.086 au total. L'Espagne connaît actuellement une seconde vague de coronavirus, avec Madrid pour épicentre. Madrid est la première capitale européenne à être reconfinée.

Données du 4 octobre 2020 :



En Allemagne, le nombre de nouveaux cas est toujours élevé ce jour (+1.666 en 24h). Le pays compte ce dimanche 4 octobre 299.632 cas recensés pour 9.678 décès (+6). Le pays connaît une recrudescence de l’épidémie impose de nouvelles restrictions visant à limiter le nombre de participants aux fêtes dans l’espace public et privé. Des milliers de personnes ont formé samedi une chaîne humaine à la frontière germano-suisse contre les mesures de restrictions liées à la pandémie, sous forte présence policière face aux craintes d’éventuels débordements.

L’épidémie se développe en Afrique et continue de progresser. L'Afrique du Sud est le berceau de la pandémie sur le continent africain. Le pays compte 679.716 (+1.883) cas recensés ce dimanche 4 octobre et 16.938 (+29) morts. L'Afrique du Sud annonce la réouverture partielle de ses frontières. Les voyageurs, qui ne pourront arriver que dans trois aéroports, devront présenter un test au Covid-19 négatif datant de moins de soixante-douze heures.

En Égypte, le nombre de cas de contaminations au coronavirus augmente. Le pays compte actuellement 103.575 cas (+105) au total et 5.970 décès dont 14 ces dernières 24h. Le traitement au plasma suscite l'espoir en Égypte.

Le Pérou est toujours en situation inquiétante avec 6.688 nouveaux cas ce jour. Le pays compte ce dimanche 4 octobre 824.985 cas de contaminations et 31.665 (+130) décès. Le pays passe le cap des 20.000 morts. Plus de 3.000 volontaires testent le vaccin chinois au Pérou.

La Corée du Sud compte ce dimanche 4 octobre, 64 nouveaux cas de contaminations, 24.091 cas au total pour 421 décès déplorés (+1 en 24h). La Corée du Sud propose à la Russie de coopérer pour développer des vaccins anti-Covid.

Le nombre de nouveaux cas remonte en Chine qui fait état de 16 nouvelles contaminations par le Covid-19 en 24h. Le pays dénombre 85.450 au total et 4.634 (+0 en 4 mois) morts ce dimanche 4 octobre. La Chine est en vacances. C'est la première semaine de vacances depuis le début de la pandémie pour 1,3 milliard de Chinois. Ces congés sont considérés comme un baromètre pour l'économie locale.

En Belgique, on compte, 3.389 nouveaux cas de contamination en 24h ce qui fait un total de 127.623 cas ce dimanche 4 octobre. Il y a eu 7 nouveaux décès ces dernières 24h soit désormais 10.044 morts au total. La courbe des cas et des hospitalisations s'aplatit, pas encore celle des décès. Pour l’épidémiologiste belge Marius Gilbert : "le scénario madrilène (NDLR : un reconfinement local) n'est pas impossible chez nous".

Le Japon le COVID continu de grimper avec 553 nouveaux cas de contamination en 24h. On dénombre 84.768 cas recensés au total et 1.590 (+12 en 24h) décès ce dimanche 4 octobre. Le Japon déterminé à recevoir les Jeux olympiques en 2021.

Le Venezuela recense 826 nouveaux cas en 24h soit 77.646 au total. Le pays, qui dénombre 6 décès en 24h avec un total de 649 morts lié au coronavirus depuis le début de la pandémie, ordonne une quarantaine stricte sur tout le territoire. Le premier vaccin russe est arrivé au Venezuela ce 2 octobre 2020.

Données du 3 octobre 2020 :



Portugal, on compte ce samedi 3 octobre, 963 nouveaux cas de contamination soit au total 78.247 cas et 1.995 morts (+12). Le gouvernement portugais a prolongé jeudi jusque mi-octobre les restrictions de rassemblement et d'ouverture des commerces destinées à lutter contre l'épidémie due au nouveau coronavirus, alors que le pays est confronté, comme partout en Europe, à une hausse des nouveaux cas quotidiens de contamination.

En Algérie on observe une tendance à la baisse des nouveaux cas de contamination. On dénombre ce samedi 3 octobre, 148 nouveaux cas avec 51.995 cas recensés et 1.756 décès (+7) dus à l'épidémie. La décision de l'ouverture des frontières est reportée jusqu'à la fin de la pandémie. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid affirme que la bataille contre la pandémie du Coronavirus en Algérie est gagnée.

Au Chili, le pays compte 1.880 nouveaux cas en 24h, ce samedi 3 octobre, le pays dénombre 468.471 recensés et 12.919 (+52) morts au total. Le Chili a franchi mardi dernier le seuil des 400.000 cas confirmés de coronavirus. Santiago du Chili est presque totalement déconfinée.

La Russie fait état de 9.859 nouveaux cas ce samedi 3 octobre. Les autorités rapportent 1.204.502 cas détectés pour 21.251 (+174 morts). La Russie dit avoir achevé des essais de phase II sur un deuxième vaccin.

La Roumanie est actuellement en état d'alerte. Le pays compte à ce jour 2.064 nouvelles contaminations en 24h avec un total de 134.065 et 4.947 (+32) décès dus à la COVID-19. Pour l'instant, le nombre de nouveaux cas quotidiens continue d'exploser. Hongrie et Roumanie enregistrent leur pire croissance trimestrielle depuis 1989.

La Pologne compte actuellement 98.140 (+2.367) cas de contaminations et 2.604 (+34) morts dues au Covid-19. Le pays connaît un net regain des cas de contaminations ces derniers jours. Malgré cela, le pays exclut un nouveau confinement. La Pologne interdit les vols directs en provenance de nombreux pays dont la France.

En Iran, l'épidémie continue. Le pays recense 179 décès en 24h, soit 36.746 au total. Le pays comptabilise désormais 468.119 (+3.523 en 24h) cas déclarés. L'Iran prépare de nouvelles mesures de confinement : le président iranien Hassan Rohani a autorisé samedi dernier les provinces du pays à imposer des mesures de confinement à chaque fois que cela sera nécessaire pour endiguer l'augmentation rapide du nombre de cas d'infections au nouveau coronavirus.

Au Mexique, l'épidémie progresse toujours avec 312 décès recensés en 24h, mais ce chiffre serait sous-évalué. Le pays compte 846.425 (+3.565 en 24h) cas et 83.916 morts au total. Le Mexique a dépassé l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni dans le nombre de décès. C'est le quatrième pays le plus endeuillé au monde, derrière le Brésil et les États-Unis. Le diabète affecte 10,4 % des Mexicains selon l'Organisation mondiale de la santé, un facteur de comorbidité du coronavirus. Au Mexique, deux tiers des morts souffraient de diabète.

Données du 2 octobre 2020 :



La Suède est l'un des rares pays d'Europe à ne pas avoir choisi l'option confinement, mais juste des recommandations. On compte, le vendredi 2 octobre, 668 nouveaux cas de contamination soit au total 94.283 infectés et 5.895 décès, dont 2 ces dernières 24h. Face au Covid-19, la Suède défend une stratégie « durable ».