Coronavirus dans le monde: l'hécatombe continue en Italie avec 651 nouveaux morts, Merkel en quarantaine en Allemagne

Après Donald Trump qui s'était fait tester aux Etats-Unis, c'est au tour d'Angela Merkel de faire l'objet de soupçons. La chancelière allemande se place dimanche 22 mars en quarantaine après avoir été en contact avec un médecin positif. Par ailleurs, le dernier bilan du coronavirus en Italie, pays européen le plus touché, vient de tomber. Le pays enregistre 651 morts en 24 heures ce dimanche 22 mars soit près de 5 500 morts au total. Un chiffre en baisse par rapport à la veille. Le gouvernement a décidé de mettre à l'arrêt "toute activité de production non essentielle" pour endiguer l'épidémie. En Espagne, deuxième pays le plus touché d'Europe, le nombre de décès est toujours en hausse. Il a augmenté de 394 ces dernières 24 heures, soit près de 30% d'augmentation. Au total, le coronavirus a fait 1 720 morts en Espagne comme l'a annoncé ce dimanche 22 mars le ministère de la Santé. Le confinement de la population devrait être prolongé jusqu'au 11 avril. Bonne nouvelle néanmoins pour la Chine qui n'a recensé aucun nouveau cas de coronavirus (Covid-19) local ces trois derniers jours.



Dimanche 22 mars, le gouvernement grec a annoncé la mise en place du confinement général de sa population dès lundi 23 mars. Le pays compte 530 cas de coronavirus et 13 morts.



