Coronavirus: de nouveaux cas au Nigéria et au Rwanda

Le Nigéria a déclaré un nouveau cas de coronavirus tandis que le Rwanda annonce deux nouveaux cas.



Le Nigéria a confirmé un troisième cas confirmé de coronavirus à Lagos, la capitale économique.



Il s'agit d'une femme de 30 ans venant du Royaume-uni et arrivée à Lagos le 13 mars.



Le ministre de la santé de l'Etat de Lagos a tweeté qu'elle s'est mise en quarantaine dès qu'elle a commencé à développer les symptômes la maladie.



Elle est hospitalisée au Mainland General Hospital.



Le Nigéria a eu le premier cas confirmé de coronavirus en Afrique subsaharienne en février.



Le Rwanda a quant à lui confirmé deux nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte le nombre total de cas dans le pays à sept.



Le ministre de la santé déclare qu'un des nouveaux cas est une femme rwandaise dont le mari a déjà été testé positif.



L'autre patient est un Allemand qui est arrivé dans le pays le 13 mars et qui est allé à l'hôpital le 15 mars dès qu'il a commencé à développer les symptômes.



Le Rwanda a confirmé son premier cas de coronavirus samedi.



La fermeture pour deux semaines des écoles et des lieux de culte dans le pays "peut être renouvelée en fonction des circonstances", a déclaré le ministère lundi.



Il a tweeté sa déclaration, qui comprend des conseils exhortant les gens à se laver les mains et à éviter les grands rassemblements.



Il a également noté que "les masques faciaux n'offrent pas de protection contre les coronavirus et ne devraient être utilisés que par les patients et les personnes en contact direct avec les patients".