Coronavirus : des conseils de l’OMS pour en finir avec les idées reçues

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) vous invite à prendre des mesures de protection, quel que le climat qu'il fait là où vous êtes.



Dans le texte sous vos yeux, l'OMS apporte des précisions à certaines idées reçues de la maladie à coronavirus et vous donne des conseils pour l'éviter.



Prendre un bain chaud ne protège pas contre le nouveau coronavirus



Prendre un bain chaud n'empêche pas de contracter le Covid-19. La température du corps reste normale, entre 36,5°C et 37°C, quelle que soit celle de votre bain ou de votre douche. Par ailleurs, il peut être dangereux de prendre un bain très chaud à cause du risque de brûlure.



Le meilleur moyen de se protéger du Covid-19 est de se laver souvent les mains. Le lavage des mains élimine les virus qui pourraient s'y trouver et évite qu'on ne soit contaminé en se touchant les yeux, la bouche ou le nez.



Non. Les vaccins contre la pneumonie tels que le vaccin antipneumococcique et le vaccin anti-haemophilus influenza type B (Hib) ne confèrent pas de protection contre le nouveau coronavirus.



Le virus est si nouveau qu'il nécessite un vaccin qui lui est propre. Les chercheurs travaillent à la mise au point d'un vaccin contre le Codid-19, et l'OMS soutient leurs travaux.



Bien que ces vaccins ne soient pas efficaces contre le virus de type nouveau, la vaccination contre les maladies respiratoires est fortement recommandée pour protéger votre santé.



Les sèche-mains sont-ils efficaces pour tuer le Covid-19 ?

Non. Les sèche-mains ne sont pas efficaces pour tuer le nouveau coronavirus. Pour vous protéger, vous devez vous nettoyer fréquemment les mains avec un produit hydro-alcoolique ou à l'eau et au savon. Une fois que vos mains sont propres, vous devez les sécher soigneusement à l'aide de serviettes en papier ou d'un séchoir à air chaud.



Puis-je réutiliser un masque N95 ? Puis-je le laver ? Puis-je le stériliser avec des désinfectants pour les mains ?

Non. Les masques faciaux, y compris les masques médicaux plats ou les masques N95, ne doivent pas être réutilisés. Si vous avez été en contact étroit avec une personne infectée par le nouveau coronavirus ou qui présente une autre infection respiratoire, le devant de votre masque doit être considéré comme contaminé.



ous devez enlever le masque sans toucher sa partie avant, et le jeter de manière appropriée. Après avoir enlevé votre masque, vous devez vous nettoyer les mains avec un produit hydro-alcoolique ou à l'eau et au savon.



Une lampe de désinfection à ultraviolets (UV) peut-elle tuer le nouveau coronavirus ?

Les lampes à UV ne doivent pas être utilisées pour se stériliser les mains ou d'autres parties du corps, car les rayons UV peuvent provoquer des érythèmes (irritations de la peau).



Pour vous protéger contre le nouveau coronavirus, tenez-vous au courant de toutes les mesures que vous pouvez adopter, en se référant au site internet de l'OMS par exemple.



La pulvérisation d'alcool ou de chlore sur tout le corps peut-elle tuer le nouveau coronavirus ?



Non. Vaporiser de l'alcool ou du chlore sur tout le corps ne tuera pas les virus qui ont déjà pénétré dans votre corps. La pulvérisation de ces substances peut être nocive pour les vêtements ou les muqueuses (c'est-à-dire les yeux, la bouche). Sachez que l'alcool et le chlore peuvent tous deux être utiles pour désinfecter les surfaces, mais ils doivent être utilisés en suivant les recommandations appropriées.



Il existe plusieurs mesures que vous pouvez adopter pour vous protéger contre le nouveau coronavirus. Commencez par vous nettoyer fréquemment les mains en utilisant un produit hydro-alcoolique - comme un gel - ou à l'eau et au savon. Pour connaître les autres mesures de protection, suivez les conseils de l'OMS.



Est-il sans danger de recevoir une lettre ou un colis de Chine ?

Oui, c'est sans danger. Les personnes qui reçoivent des colis en provenance de Chine ne risquent pas de contracter le nouveau coronavirus. D'après des analyses antérieures, nous savons que les coronavirus ne survivent pas longtemps sur des objets, tels que des lettres ou des colis.



Non. Rien ne prouve que le fait de se rincer régulièrement le nez, avec une solution saline, protège les gens contre l'infection par le nouveau coronavirus.



Il existe quelques éléments probants indiquant que cette pratique peut aider les gens à se remettre plus rapidement d'un rhume ordinaire. Cependant, il n'a pas été démontré que le fait de se rincer régulièrement le nez permettait de prévenir les infections respiratoires



Manger de l'ail peut-il aider à prévenir l'infection par le nouveau coronavirus ?

L'ail est un aliment sain qui peut avoir certaines propriétés antimicrobiennes. Cependant, rien ne prouve, dans le cadre de l'épidémie actuelle, que la consommation d'ail protège les gens contre le nouveau coronavirus.



Le fait de mettre de l'huile de sésame empêche-t-il le nouveau coronavirus de pénétrer dans l'organisme ?

Non. L'huile de sésame ne tue pas le nouveau coronavirus. Il existe des désinfectants chimiques qui peuvent tuer le Covid-19 sur les surfaces. Il s'agit notamment de désinfectants à base d'eau de Javel ou de chlore, de solvants, d'éthanol à 75%, d'acide peracétique et de chloroforme.



Cependant, ils ont peu d'impact, sinon aucun sur le virus si vous les mettez sur la peau ou sous votre nez. Il peut même être dangereux de se mettre ces produits chimiques sur la peau.



Les personnes de tous âges peuvent être infectées par le nouveau coronavirus. Les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies préexistantes (comme l'asthme, le diabète, les maladies cardiaques) semblent plus susceptibles de tomber gravement malades à cause de ce virus.



L'OMS conseille aux personnes de tous âges de prendre des mesures pour se protéger du virus, par exemple en suivant une bonne hygiène des mains et une bonne hygiène respiratoire.