Coronavirus : en Chine des couches pour les hôtesses de l'air afin de réduire le risque de Covid

L'autorité de régulation de l'aviation chinoise a recommandé au personnel de cabine de porter des couches jetables et d'éviter d'utiliser les toilettes afin de réduire le risque d'infection au Covid-19.



Les conseils sur le port de couches se trouvent dans une chapitre sur les équipements de protection individuelle des nouvelles lignes directrices pour les compagnies aériennes.



L'autorité de régulation a déclaré que la recommandation s'appliquait aux vols charter vers des destinations à haut risque de contamination par le Covid-19.

Dans le monde entier, les compagnies aériennes et les aéroports ont apporté de grands changements à leur mode de fonctionnement pour permettre aux passagers de reprendre l'avion.



L'administration de l'aviation civile chinoise a présenté ses conseils dans un nouvel ensemble de lignes directrices de 49 pages à l'intention des compagnies aériennes pour prévenir la propagation du coronavirus.



La recommandation sur les couches s'applique aux vols charter à destination et en provenance de lieux où le nombre d'infections dépasse 500 cas pour 1 million de personnes.



Elle vient s'ajouter aux recommandations destinées au personnel de cabine de porter des masques médicaux, des gants jetables, des casquettes, des lunettes, des vêtements de protection jetables et des couvre-chaussures.



Il est également conseillé au personnel de bord de porter toute une série d'équipements de protection, mais pas de couches.



L'industrie aéronautique mondiale a du mal à se remettre des effets de la pandémie sur l'industrie des voyages.



Les nouvelles mesures mises en place pour les vols diffèrent selon les pays. Certaines exigent que les compagnies aériennes laissent au moins un siège vide entre les passagers, d'autres ont rendu le port du masque obligatoire pendant la durée des vols.