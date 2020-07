Coronavirus : infections en hausse dans un contexte de ralentissement économique en Afrique

L'Afrique est confrontée à une augmentation des infections à coronavirus et la pression économique pour assouplir les restrictions de verrouillage s'accroît.



La pandémie a déclenché la première récession du continent en 25 ans, selon la Banque mondiale.

De nombreux pays assouplissent les mesures de verrouillage

Dans l'ensemble, les pays africains continuent d'assouplir les mesures de confinement, malgré l'augmentation des niveaux d'infection et le faiblesse générale des capacités de dépistage dans la région.



Voici quelques-unes des mesures en vigueur sur le continent :



L'Afrique du Sud a été le pays le plus touché par le virus en termes de nombre total de cas et de décès et elle a imposé des mesures strictes de confinement relativement tôt. Mais, malgré la recrudescence des cas, la plupart des entreprises ont maintenant rouvert et les gens peuvent faire de l'exercice et se rendre dans les lieux de culte. Certaines restrictions sur les rassemblements publics demeurent cependant et une interdiction de vente d'alcool a été réimposée

Au Nigeria, où l'on craint que le virus ne se propage en grande partie sans être détecté en raison de l'absence de tests, des bâtiments gouvernementaux ont été ouverts, ainsi que des lieux de culte, et les voyages entre les États sont désormais autorisés. Mais les écoles, les restaurants et les parcs restent fermés

L'Égypte a levé son couvre-feu nocturne et autorisé l'ouverture de restaurants, cafés, cinémas et théâtres à une capacité de 25 %. Mais il est toujours interdit de fumer la pipe à shisha, très populaire dans les cafés égyptiens. Les mosquées et les églises, quant à elles, peuvent ouvrir pour les prières quotidiennes mais pas pour les services de masse

La région de l'Afrique de l'Est a enregistré un nombre d'infections inférieur à celui du reste du continent. Le Kenya a supprimé les restrictions aux voyages, mais a maintenu un couvre-feu nocturne dans tout le pays. Les églises et les mosquées y rouvrent mais avec des restrictions de capacité, tandis que la réouverture des écoles a été reportée à 2021. En Ouganda, un couvre-feu est en vigueur et les écoles et les centres religieux sont toujours fermés. En Tanzanie, les écoles sont ouvertes et la plupart des activités sociales sont autorisées. Le pays n'a jamais mis en place un verrouillage sévère et ses autorités politiques ont toujours cherché à minimiser le virus et à empêcher la publication de statistiques sur les coronavirus

Assouplissement des restrictions de voyage

Les restrictions sur les voyages internationaux ont été généralement levées, les gouvernements, en particulier ceux qui ont de grandes industries du tourisme, cherchant à relancer le secteur et à générer une croissance économique.



Le Cameroun, la Guinée équatoriale, la Tanzanie, l'Égypte, le Sud-Soudan, la Tunisie et la Zambie ont repris les vols internationaux avec des passagers.



La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui compte 15 membres, devrait ouvrir complètement son espace aérien aux passagers le 21 juillet, tandis que le Kenya et le Rwanda prévoient d'ouvrir leur espace aérien le 1er août.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les pays devraient être guidés par les données et la capacité des systèmes de santé lorsqu'ils prévoient de rouvrir leurs frontières.



Le directeur régional pour l'Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, a déclaré : "Le transport aérien est vital pour la santé économique des pays".



"Mais alors que nous reprenons les airs, nous ne pouvons pas baisser notre garde".



L'OMS a également exhorté les gouvernements à prendre des mesures efficaces, notamment des contrôles à l'entrée et à la sortie et la pratique de :



-d'une bonne hygiène des mains

-étiqueter les types de toux

-l'éloignement physique