Coronavirus : l'Algérie ne renonce pas à la chloroquine

Alors que l'OMS a suspendu les essais cliniques qu'elle mène avec l'hydroxychloroquine dans plusieurs pays, par précaution, l'Algérie maintient son utilisation.



L'Algérie ne renoncera pas à l'utilisation controversée de la chloroquine dans le traitement contre le coronavirus, malgré la décision de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de suspendre les essais cliniques, a indiqué mardi un membre du comité de suivi de la pandémie. « Nous avons traité des milliers de cas avec ce médicament avec beaucoup de succès à ce jour. Et nous n'avons pas noté de réactions indésirables », a déclaré à l'AFP le Dr Mohamed Bekkat, membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Algérie. « Nous n'avons enregistré aucun décès lié à l'utilisation de la chloroquine », a précisé le Dr Bekkat, également président du Conseil de l'ordre des médecins algériens.

L'Algérie a tranché

L'Algérie a décidé fin mars de soigner les patients atteints du nouveau coronavirus avec un double traitement de chloroquine et d'azithromycine, un antibiotique. Depuis, plus de 15 000 personnes contaminées ou suspectées de l'être ont reçu un traitement à base d'hydroxychloroquine, selon le Dr Djamel Fourar, porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie.



L'OMS a annoncé lundi avoir suspendu « temporairement » les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine qu'elle mène avec ses partenaires dans plusieurs pays, par mesure de précaution. Cette décision fait suite à la publication dans la revue médicale The Lancet d'une étude jugeant inefficace, voire néfaste, le recours à la chloroquine ou à ses dérivés, comme l'hydroxychloroquine, contre le nouveau coronavirus.



Pour le Dr Bekkat, cette étude « prête à confusion », car elle « semble concerner des cas graves pour lesquels l'hydroxychloroquine n'est d'aucun secours ». « Il y a lieu de constater que l'utilisation de la chloroquine par des pays arabes et africains s'est révélée efficace quand elle est utilisée précocement », a-t-il expliqué. L'Algérie est l'un des pays les plus touchés en Afrique par le virus. Au total, 8 503 cas et 609 décès y ont été officiellement recensés depuis le 25 février.



Source : Lepoint.fr