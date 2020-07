Coronavirus : l'OMS repense le mode de propagation du Covid-19 dans l'air

L'Organisation mondiale de la santé a reconnu qu'il existe de nouvelles preuves que le coronavirus peut être propagé par de minuscules particules en suspension dans l'air.



La transmission par voie aérienne ne peut pas être exclue dans des lieux surpeuplés, fermés ou mal ventilés, a déclaré un responsable.



Si les preuves sont confirmées, elles pourraient affecter les directives concernant les espaces fermés.



Une lettre ouverte de plus de 200 scientifiques avait accusé l'OMS de sous-estimer la possibilité d'une transmission par voie aérienne.



L'OMS a jusqu'à présent déclaré que le virus se transmet par des gouttelettes lorsque les gens toussent ou éternuent.



"Nous voulions qu'ils reconnaissent les preuves", a déclaré à l'agence de presse Reuters Jose Jimenez, un chimiste de l'Université du Colorado qui a signé le document.



"Ce n'est certainement pas une attaque contre l'OMS. Il s'agit d'un débat scientifique, mais nous avons estimé qu'il était nécessaire de le rendre public parce qu'ils refusaient d'entendre les preuves après de nombreuses conversations avec eux", a-t-il déclaré.



Un autre signataire - le professeur Benjamin Cowling de l'Université de Hong Kong - a déclaré à la BBC que cette découverte avait "d'importantes implications".

"Dans les établissements de santé, si la transmission par aérosol présente un risque, nous comprenons alors que les travailleurs de la santé devraient vraiment porter le meilleur équipement préventif possible... et en fait, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'une des raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas parler de la transmission du Covid-19 par aérosol est qu'il n'y a pas un nombre suffisant de ce type de masques spécialisés dans de nombreuses régions du monde", a-t-il déclaré.

"Et dans la communauté, si nous pensons que la transmission par aérosol est un risque particulier, alors nous devons réfléchir à la manière d'empêcher les super-épidémies, les épidémies plus importantes et celles qui se produisent dans des environnements fermés mal ventilés, avec une foule et un contact étroit prolongé".



Les responsables de l'OMS ont averti que les preuves sont préliminaires et nécessitent une évaluation plus approfondie.



Benedetta Allegranzi, responsable technique de l'OMS pour la prévention et le contrôle des infections, a déclaré que l'on ne peut exclure l'émergence de preuves de la transmission aérienne du coronavirus dans "les environnements surpeuplés, fermés et mal ventilés qui ont été décrits".

Depuis des mois, l'OMS insiste sur le fait que le Covid-19 se transmet par les gouttelettes émises lorsque les gens toussent ou éternuent. Des gouttelettes qui ne s'attardent pas dans l'air, mais tombent sur des surfaces - c'est pourquoi le lavage des mains a été identifié comme une mesure de prévention clé.



Mais 239 scientifiques de 32 pays ne sont pas d'accord : ils affirment qu'il existe également des preuves solides suggérant que le virus peut aussi se propager dans l'air : par le biais de particules beaucoup plus petites qui flottent pendant des heures après que les gens aient parlé ou expiré.



Aujourd'hui, l'OMS a admis qu'il y avait des preuves que cela était possible dans des environnements spécifiques, tels que les espaces clos et bondés.



Ces preuves devront être évaluées de manière approfondie, mais si elles sont confirmées, les conseils sur la manière d'empêcher la propagation du virus devront peut-être changer, et pourraient conduire à une utilisation plus répandue des masques et à des distances plus rigoureuses, notamment dans les bars, les restaurants et les transports publics.