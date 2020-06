Coronavirus : « l’épidémie va durer aussi longtemps que prévu…» (Pr Seydi)

Le Professeur Moussa Seydi, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, a soutenu que la maladie à coronavirus va durer aussi longtemps que prévu, dans un entretien avec TV5 Afrique, ajoutant que la chaîne de transmission communautaire justifie ces prévisions.



Au Sénégal, la contamination communautaire a pris une grande envolée. Chaque jour, lors du point sur le coronavirus, le ministère de la Santé annonce des cas de coronavirus issus de la transmission communautaire. Et la région de Dakar concentre l'essentiel de ces cas, suivie de Diourbel, notamment la ville de Touba.



Le Sénégal, selon lui, aurait pu stopper la propagation du virus, s'il y a une maîtrise de cette chaîne de transmission communautaire. Malheureusement dit-il, la contagion communautaire est là. "Donc c'est trop tard. Sans cette contamination communautaire on aurait dû arrêter l'épidémie très rapidement, en quelques semaines. Maintenant, c'est trop tard, on est en plein dedans ".