Coronavirus : la Fifa reporte tous les matches internationaux prévus en juin

Un groupe de travail de la Fédération internationale de football (Fifa) a recommandé vendredi le report de toutes les rencontres internationales prévues en juin en raison de la pandémie de coronavirus, qui a stoppé la plupart des Championnats nationaux à travers le monde.



« Le groupe de travail établi par le bureau du conseil de la Fifa pour évaluer les conséquences de la pandémie de Covid-19, composé des dirigeants et secrétaires généraux de la Fifa et de toutes les Confédérations continentales, a approuvé à l'unanimité une série de recommandations à l'issue de sa première réunion organisée par visioconférence », a indiqué la Fifa dans un communiqué.



Parmi ses recommandations qui seront adoptées par la Fifa, figurent donc le report des rencontres, masculines et féminines, programmées en juin, une décision déjà prise mercredi par l'UEFA, l'instance qui chapeaute le football européen.





Par ailleurs, en ce qui concerne le fonds d'urgence qu'elle veut créer afin d'accompagner les équipes, clubs et ligues en difficulté, la Fifa a indiqué que « chaque Confédération continentale allait désigner une personne pour coordonner les discussions sur le sujet. »



L’Equipe