Coronavirus: la Russie qualifie l'inquiétude internationale concernant son vaccin contre Covid-19 de "sans fondement '

Mardi, la Russie a déclaré qu'un vaccin avait reçu une approbation réglementaire après moins de deux mois de tests sur l'Homme.



Mais les experts n'ont pas tardé à soulever des inquiétudes quant à la rapidité des travaux concernant ce vaccin, et une liste croissante de pays ont exprimé leur scepticisme.



Les scientifiques d'Allemagne, de France, d'Espagne et des États-Unis ont tous appelé à la prudence.



"Il semble que nos collègues étrangers ressentent les avantages compétitifs spécifiques du médicament russe et essaient d'exprimer des opinions qui ... sont absolument sans fondement", a indiqué mercredi le ministre russe de la Santé Mikhail Murashko à l'agence de presse Interfax.



Il a ajouté que le vaccin serait bientôt disponible.



"Les premiers paquets du vaccin ... seront reçus dans les deux prochaines semaines, principalement pour les médecins", a ajouté M. Murashko.