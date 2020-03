Coronavirus: le Congo-B ferme ses frontières, l'opposition veut plus de communication

Le Congo-Brazzaville a enregistré un quatrième cas du Coronavirus, cette fois-ci du côté de Pointe-Noire (sud), la capitale économique, selon le gouvernement qui a annoncé, hier samedi, de nouvelles mesures portant sur la fermeture de toutes les frontières, après avoir fermé écoles, lieux de cultes et bars-dancing. Pour sa part, l’opposition, qui pense que l’heure est à la trêve politique, exige l’application des mesures prises et plus de communication pour informer les populations, notamment sur les lieux de quarantaine par exemple et autres mesures préventives