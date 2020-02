Coronavirus : le Gabon suspend l'entrée des passagers provenant de Chine

Le Gabon a annoncé vendredi qu'il suspend l'entrée des passagers en provenance de Chine sur son territoire pour éviter toute contamination par le coronavirus.



Le gouvernement rappelle également qu'aucun cas suspect ou déclaré n'a été enregistré sur le territoire national.

« Au regard de la propagation de cette épidémie au-delà de l'épicentre, le gouvernement a décidé d'élever le niveau de surveillance et de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, l'accès au territoire national à tout passager en provenance de Chine", précise le communiqué.



"Libreville a recensé 93 Gabonais vivant à Wuhan et ses environs et se dit prête à parer toute éventualité, notamment celle du rapatriement des ressortissants gabonais, sous le contrôle de l'OMS", selon le communiqué.

Une telle interdiction risque d'affecter l'économie gabonaise car des milliers de Chinois travaillent dans ce pays d'Afrique centrale.



Certains d'entre eux travaillent dans le secteur pétrolier, des minerais et du bois dont ses revenus dépendent fortement, ainsi que dans le bâtiment et les travaux publics.