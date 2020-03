Coronavirus : le gouvernement ivoirien prend plusieurs mesures dont la fermeture temporaire des écoles

Ce lundi 16 mars, le Président de la République a présidé une réunion du Conseil National de Sécurité au cours de laquelle des mesures complémentaires ont été prises pour lutter contre la propagation du Coronavirus (COVID -19) en Côte d’Ivoire :



- Suspension pour une période de 15 jours renouvelable, à compter du 16 mars 2020 à minuit, de l’entrée en Côte d’Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus (COVID-19) ;



- Renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, maritimes et terrestres ;



- Mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres réquisitionnés par l’Etat ;



- Fermeture de tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit ;



- Respect d’une distance d’au moins un (01) mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, les maquis, les restaurants, les entreprises, la zone aéroportuaire et les lieux publics ;



- Respect des mesures d’hygiène corporelle, comportementale, hydrique et alimentaire;



- Interdiction des salutations manuelles, accolades et embrassades et de la consommation de la viande de brousse ;



- Fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle pour une période de 15 jours ;



- Interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes pour une période de 15 jours ;



- Suspension de tous les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux pour une période de 15 jours ;



- Gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés de COVID-19.