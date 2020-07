Coronavirus : mécontentement suite à l'interdiction d'alcool en Afrique du Sud

L'interdiction immédiate de la vente d'alcool en Afrique du Sud n'a pas seulement choqué beaucoup de gens, mais elle a également suscité le mécontentement de certains milieux.Le principal parti d'opposition du pays, l'Alliance démocratique, a accusé le gouvernement d'utiliser l'interdiction de l'alcool comme bouc émissaire pour son incapacité à fournir des soins de santé adéquats dans le contexte de la crise du coronavirus, selon notre reporter à Johannesbourg, Pumza Fihlani.Les entreprises ne sont pas ravies non plus. L'industrie de l'alcool est un employeur important et des inquiétudes ont été exprimées quant à la manière dont les moyens de subsistance de ceux qui dépendent de cette industrie seront protégés dans les prochaines semaines.



Mais le président Cyril Ramaphosa et son gouvernement estiment que la décision - bien que difficile à prendre - est nécessaire si le pays a un espoir de sauver des vies.



Les infections à coronavirus sont montées en flèche ces deux dernières semaines, mettant une pression énorme sur le système de santé - en particulier sur les hôpitaux publics dont dépendent 80 % de la population.



Les hôpitaux publics sont tout simplement à court de lits et une partie de cette situation, selon les experts de la santé, est due à des cas de traumatismes liés à l'alcool.Quelque 40 000 cas de traumatismes vus dans les hôpitaux ici ces dernières semaines sont liés à l'alcool - ce que le système de santé ne peut pas se permettre en ce moment.Il s'agit d'un équilibre rudimentaire entre sauver des vies et préserver les moyens de subsistance - et c'est une danse impossible, rapporte Pumza Fihlani (BBC World Service).