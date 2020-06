Coronavirus : « on aura beaucoup plus de décès », prédit Dr Khardiata Diallo Mbaye

Infectiologue au service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann, le Dr Khardiata Diallo Mbaye prédit le pire. Face à l’insouciance des Sénégalais et la stigmatisation, elle a prédit qu’il y aura malheureusement beaucoup plus de mortalité des autres pathologies, à cause de la covid19.



« Malheureusement, il faut s,’attendre à beaucoup plus de mortalité des autres pathologies à cause du Covid, parce que les gens ne vont plus à l’hôpital. Avec cette stigmatisation, on a plus en plus de cas graves dans les maisons. On ne demande pas aux gens de rester chez eux, mais ce sont eux qui ne viennent plus à l’hôpital. Et les personnes âgées par exemple, ce sont leurs enfants qui les empêchent d’y aller », a-t-elle déploré dans un entretien avec L’Observateur.



A l’en croire, c’est ce qui fait qu’on a de plus en plus de décès dans les maisons ou des arrivés-décédés dans les structures. La plupart des décès durant ces derniers jours sont dus à cela.



Avec l’hivernage, a-t-elle poursuivi, on aura le paludisme qui est beaucoup plus grave que le coronavirus sur le plan de la mortalité, même si le covid est beaucoup plus transmissible. Il y aura également des maladies diarrhéiques chez les enfants, les gens vont mourir des autres maladies parce qu’ils ne vont pas à l’hôpital ou que ce sera le service minimum dans les hôpitaux à cause du covid.



« Il faut craindre le pire. Le port de masque doit être obligatoire, avec amende pour ceux qui ne le portent pas. Mais les masques, les gens le mettent tout le temps sous le nez et ce n’est pas ce qui est recommandé …», a déploré Dr Khardiata Diallo Mbaye.