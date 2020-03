Coronavirus : "tester chaque cas pour contrôler l'épidémie"

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) demande aux pays de tester les cas suspects de coronavirus pour pouvoir contrôler la pandémie.



Certains pays africains n'ont pas les moyens de tester les cas suspects, ce qui constitue une inquiétude par rapport à de probables cas non détectés.



Au moins 30 pays sur le continent ont maintenant confirmé des cas de personnes atteintes du coronavirus.



La majorité d'entre eux font face à des cas uniques mais prennent des mesures drastiques pour limiter les voyages.



Plusieurs Etats africains n'ont pas de laboratoires capables de tester le coronavirus.



La Libye est l'un de ses pays mais elle n'a signalé aucun cas positifs.



Les autorités ont interdit l'accès au pays pour prévenir des cas provenant de l'extérieur.



La Somalie a aussi interdit les vols internationaux peu après avoir annoncé un cas confirmé.



Le système sanitaire du pays est fragile. Il pourrait rapidement être dépassé par la pandémie.



L'agence continentale en charge des épidémies (Africa CDC) conseille de diagnostiquer rapidement les cas afin de les contenir.



L'agence travaille avec l'OMS pour distribuer des kits de diagnostic et former les agents de santé à travers le continent.



Un hub logistique a été installé à Accra, la capitale du Ghana.