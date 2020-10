Côte d’Ivoire : 35 jeunes formés à la participation active et non violente au processus électoral

Trente-cinq (35) jeunes responsables issus des communautés, associations religieuses, pcoutumières et traditionnelles ont été formés sur le thème « la participation active et non violente de la jeunesse au processus électoral pour consolider la paix ».





Organisée à Grand Bassam par le Réseau Chalom pour la Transformation de Conflit et de la Réconciliation (REST-COR), cette formation a permis aux participants de connaître les différentes étapes du processus électoral et de sensibiliser les acteurs politiques et leurs militants à œuvrer pour la paix et la bonne marche des élections apaisées. Cette formation a eu également pour but de créer une plateforme gérée par l’AEJT avec pour mission de former, informer et sensibiliser les leaders de partis et leurs militants à un processus électoral tranquille.