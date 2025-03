Côte d'Ivoire: 5 ans de prison pour l’ancien patron de la police anti-drogue du port d’Abidjan

Dans le box des accusés, six autres gendarmes étaient poursuivis pour complicité. Ils ont finalement été relaxés, une issue prévisible, selon leur avocat, Me Jean Serge Gbougnon : « Le parquet même a requis qu’on les relaxe. Si on avait mis un peu de temps à lire le dossier, ils n’auraient même pas dû faire un jour de prison. On leur a dit que ces messieurs-là n’avaient rien fait, ils n’ont fait qu’exécuter les ordres de leur patron. »



Tout commence en juillet 2022, avec l’arrestation d’un petit dealer de drogue à Abidjan. Chez lui, les enquêteurs découvrent 37 grammes de cocaïne. Mais ce qui aurait pu rester un simple fait divers prend une tout autre tournure. L’homme se présente comme un informateur de la cellule anti-drogue du port et accuse plusieurs gendarmes de détourner des saisies. Mieux encore, il affirme que la drogue retrouvée chez lui provient d’une cargaison interceptée quelques semaines plus tôt.Ces révélations déclenchent une enquête qui remonte jusqu’au commandant Armand Agnin Angbonon, chef de cette unité spécialisée. Après plusieurs mois d’investigations et un procès à huis clos, le verdict tombe : l’ex-commandant de la cellule anti-drogue du Port autonome d’Abidjan et deux autres officiers écopent de cinq ans de prison. Le tribunal correctionnel leur reproche d’avoir soustrait une partie d’une saisie colossale : 1,56 tonne de cocaïne brute, une marchandise estimée à 25 milliards de francs CFA.Cette affaire rappelle une autre saisie record : en 2022, plus de 2 tonnes de cocaïne avaient été saisies à Abidjan et San Pedro. Une trentaine de suspects avaient été interpellés, parmi eux, le chef de la police de San Pedro, condamné depuis à dix ans de prison.